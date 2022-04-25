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43 yaşındaki Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

25.04.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir ve Zalim İstanbul gibi pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. 43 yaşındaki Tugay, bu defa paylaştığı mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

43 yaşındaki Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Oyunculuğa tiyatro ile başlayan ve ilk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapmış olan Mine Tugay, Instagram'da 3,6 milyon takipçi kitlesine sahip. Pozları, fitliği ve güzelliğiyle dikkat çeken isim, son olarak deniz kenarında paylaştığı pozuyla gündem olmuştu.

MİNİ ETEKLİ POZUNA YORUM YAĞDI!

Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda olan ve Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara dönüş yapması beklenen ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bu kez mini etekli bir paylaşım geldi.

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43 yaşındaki Tugay'ın fit görünümü dikkat çekerken, ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

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"HALA TAŞ GİBİ"

Fotoğrafa Serel Yereli'den de yorum gelirken, Tugay'ın takipçileri ise yaptığı paylaşıma "Bu ne güzellik ya" , "Tanrıça", "Hala taş gibi" yorumlarında bulundu.

"RUH İKİZİ NEREDEYSE ÇIKSIN ARTIK"

Bir başka takipçinin ise "Bu hatunun ruh ikizi neredeyse çıksın artık cidden, bu güzelliğe ayıp be" yorumunda bulunduğu görüldü.

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Mine Tugay
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