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  4. 450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 08:15
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki bir restoranda bir müşteri 13 dolarlık (yaklaşık 450 TL) yemeğe 13 bin dolar (yaklaşık 100 bin TL) bahşiş bıraktı. Ancak sonrasında vazgeçti. Restoran, garsona verdiği bahşişten vazgeçen bir müşteriye dava açtı.

450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde bir restoranda bir müşteri yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson Mariana Lambert 13 dolarlık yemeğe müşterinin bıraktığı bahşişi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirirken, "Bu benim için gerçekten çok şey ifade ediyordu çünkü herkes bir şeyler yaşıyor. Gerçekten kalbime dokundu. Hala inanamıyorum. Hala şoktayım" dedi.

BAHŞİŞE İTİRAZ ETTİ

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Martini'nin bahşişin yasal olduğundan emin olmak için müşteriden ek kimlik bilgileri aldı. Birkaç hafta sonra müşteri restorana bahşiş ücretine itiraz ettiğini bildiren bir mektup gönderdi. Müşteriye ödemeyi geri yapan restoran müşteriye karşı hukuki dava açmaya karar verdiler.Olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bugün Alfredo'nun açtığı davayla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
bahşiş
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