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4500 yıllık: Kurudu kuruyalı su tutmadı! Kat kat oyulmuş

Konya'nın Karapınar ilçesinde, milattan öncesine ait yaşam izlerini barındıran ve geçtiğimiz yıllarda kuruyan Çıralı Obruk Gölü, son yağışlara rağmen su tutmadı.

4500 yıllık: Kurudu kuruyalı su tutmadı! Kat kat oyulmuş

Karapınar'ın kuzeybatısında bulunan Çıralı Obruğu, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alanıyla dikkat çeken obruk, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olarak biliniyor. İçerisinde insan yapımı mağaralar barındıran tarihi obruk gölü kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kurumuştu.

4500 yıllık: Kurudu kuruyalı su tutmadı! Kat kat oyulmuş 1

GERİYE BOŞ MAĞARA KALDI

Yöredeki son yağışların ardından da su tutmadığı gözlenen göl, eski görünümünden uzak bir manzara sergiliyor. Bir dönem yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği, yüzdüğü ve kamp yaptığı obrukta, suyun çekilmesiyle birlikte geriye sadece kat kat oyulmuş boş mağaralar kaldı. Öte yandan obrukta yeni çökmelerin yaşandığı gözlendi.

4500 yıllık: Kurudu kuruyalı su tutmadı! Kat kat oyulmuş 2

"BAZILARI KORKUYOR, BAZISI KAÇIYOR"

Yöre sakinlerinden 59 yaşındaki çiftçi Ali Özdinç, "Obruk, toprağın çökmesiyle oluyor. Eskiden toprak çökünce bazı yerlerde su çıkıyormuş. Şimdi obruklarda su seviyesi düştüğü için su çıkmıyor. Zamanında Çıralı Obruğu'nda su seviyesi yüksekmiş, su çıkmış. Seviye düşünce obruktaki su da kayboldu. Burası obruk bölgesi. Tarihi bilinmeyen obruklarımız var. Dışarıdan gelenler obruğa bakıyor, aman kaçalım diyorlar, bazıları korkuyorlar. Biz alışkın olduğumuz için korkmuyoruz. Fotoğraf çekilmek için gelip gidenler çok oluyor" diye konuştu.

4500 yıllık: Kurudu kuruyalı su tutmadı! Kat kat oyulmuş 3

4500 yıllık: Kurudu kuruyalı su tutmadı! Kat kat oyulmuş 4

4500 yıllık: Kurudu kuruyalı su tutmadı! Kat kat oyulmuş 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kuraklık obruk su kuru
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