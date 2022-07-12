47 yaşındaki ünlü oyuncu Eva Longoria tekne tatilinde beyaz bikinisiyle gençlere taş çıkardı

Yayınlandığı dönem ortalığı kasıp kavuran “Desperate Housewives” (Umutsuz Ev Kadınları) dizisiyle dünya çapında ünlenen Eva Longoria, İtalya'daki Taormina Film Fest'te kırmızı halıda göz kamaştırmıştı.
Tatiline İtalya'da devam eden ünlü oyuncu, ailesiyle çıktığı tekne tatilinde İtalya'da Capri'de denizinin keyfini sürüyor.
Ailesiyle birlikte bir yatta tatilin tadını çıkarırken fotoğraflanırken Capri güneşini içine çekti.
İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğini gözler önüne seren Eva Longoria, beyaz bikinisiyle kusursuz bir görüntü çizdi.
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