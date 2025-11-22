Mynet Trend

475 yıl sonra uyandı! NASA görüntüleri yayınlandı, turuncu kod verildi

NASA, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Kraşeninnikov Yanardağı'nın 475 yıl sonra faaliyete geçtiğini duyurdu. Hava trafiği uyarıları "turuncu kod"a yükseldi.

NASA'nın Landsat 9 uydusu, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Kraşeninnikov Yanardağı'nın 475 yıl sonra yeniden faaliyete geçti.

DEPREMDEN SONRA UYANDI

NASA'ya ait uydunun OLI-2 Operasyonel Arazi Görüntüleyici aracının 14 Kasım'da yakaladığı görüntülerde yanardağdan yoğun bir kül bulutu yükseldiği, bulutun kuzeybatıya doğru sürüklendiği gözlemlendi. Hava trafiği uyarıları "turuncu kod"a yükseldi.

Uzmanlara göre volkanın uyanışı, 29 Temmuz'da Kamçatka'yı sarsan ve bugüne kadarki en güçlü depremlerden biri sayılan 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından geldi. Yanardağın son bilinen patlaması 1550 civarında gerçekleşmişti.

NASA
