MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 49 yaşındaki Gülben Ergen kırmızı bikinisiyle poz verdi! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı...

49 yaşındaki Gülben Ergen kırmızı bikinisiyle poz verdi! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı...

05.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle ayna pozu veren 49 yaşındaki güzel şarkıcı yine bikinisiyle ayna karşısına geçti. Kırmızı bikinili pozlarını takipçilerine sunan güzel şarkıcı, fiziğiyle gençler adeta taş çıkardı.

49 yaşındaki Gülben Ergen kırmızı bikinisiyle poz verdi! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı...

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabından cesur pozlarını sergilemeye devam ediyor. Kırmızı bikinisiyle ayna karşısına geçen güzel şarkıcı, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Düzgün fiziği ve muhteşem güzelliğiyle gençlere meydan okuyan Gülben Ergen, cesaretiyle takdir topladı.

KIRMIZI BİKİNİSİYLE BÜYÜLEDİ

Instagram hesabında 5.2 milyon takipçisi bulunan ve Türkiye'nin en ünlü sanatçıları arasında yer alan Gülben Ergen, pozlarıyla gençlere meydan okumaya devam ediyor.

gülben

49 yaşındaki güzel şarkıcı, kırmızı bikinisini giyerek ayna karşısına geçti.

gülben1

Bikinisiyle ayna pozları veren ve muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Ergen, vücuduyla gençlere adeta taş çıkardı.

gülben2

İşte güzel yıldızın bazı Instagram pozları;

ergen3

ergen2

ergen1

ergen

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üzerine fazlasıyla küçük gelen bikinisiyle poz verdiÜzerine fazlasıyla küçük gelen bikinisiyle poz verdi
17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı
39'luk Ebru Polat'tan ayna karşısında sütyensiz 'günaydın' pozu!39'luk Ebru Polat'tan ayna karşısında sütyensiz 'günaydın' pozu!
Anahtar Kelimeler:
bikini Gülben Ergen Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

"Elveda gençliğim ve ÇGH" mesajıyla veda etti! Behzat Ç.'ye katıldı

"Elveda gençliğim ve ÇGH" mesajıyla veda etti! Behzat Ç.'ye katıldı

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

İlginizi Çekebilir

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.