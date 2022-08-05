49 yaşındaki Gülben Ergen kırmızı bikinisiyle poz verdi! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı...

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabından cesur pozlarını sergilemeye devam ediyor. Kırmızı bikinisiyle ayna karşısına geçen güzel şarkıcı, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Düzgün fiziği ve muhteşem güzelliğiyle gençlere meydan okuyan Gülben Ergen, cesaretiyle takdir topladı.

KIRMIZI BİKİNİSİYLE BÜYÜLEDİ

Instagram hesabında 5.2 milyon takipçisi bulunan ve Türkiye'nin en ünlü sanatçıları arasında yer alan Gülben Ergen, pozlarıyla gençlere meydan okumaya devam ediyor.

49 yaşındaki güzel şarkıcı, kırmızı bikinisini giyerek ayna karşısına geçti.

Bikinisiyle ayna pozları veren ve muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Ergen, vücuduyla gençlere adeta taş çıkardı.

İşte güzel yıldızın bazı Instagram pozları;





