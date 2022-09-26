49 yaşındaki Hande Yener derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Düğmelerini açarak poz verdi: "Bu ne kusursuzluk"

Sahne kostümleri ile izleyicinin dikkatini çeken ve tarzıyla çokça konuşulan sanatçı Hande Yene, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü isim, bu kez ceketinin düğmelerini açarak verdiği pozla konuşuldu.

HANDE YENER'İN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU MEST ETTİ!

Daha önce pembe parlak sahne kıyafetiyle dikkat çeken isim, giydiği uzun pembe çizmeler ile de çokça beğenilmişti. Tarzıyla adından bahsettiren 49 yaşındaki sanatçı bu kez göğüs dekolteli kombiniyle beğeni aldı.

Yener, mavi ceketiyle düğmelerini açarak verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

"BU NE KUSURSUZLUK"

Takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yapan poza, bazı takipçiler "Bu ne kusursuzluk", "Türk pop müziğinin gerçek kraliçesi" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Hande Yener'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



