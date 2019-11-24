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4K video çekebilen ilk astro fotoğraf makinesi: EOS Ra

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Canon, evrenin derinliklerini keşfetmek isteyen fotoğraf meraklılarını full frame astrofotografi makinesi EOS Ra ile tanıştırıyor.

4K video çekebilen ilk astro fotoğraf makinesi: EOS Ra

Bilgisayar bağlantısına ve harici güce ihtiyacı olmayan, uzun süre yıldızları ve gökyüzünü fotoğraflamayı sevenler için ideal olan EOS Ra, ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Cihaz, değişken açılı dokunmatik ekrana ve 30 kata kadar büyüterek odak kontrolü yapma avantajına sahip. Aynı zamanda elektronik vizör donanımı sayesinde karanlıkta net karelerin elde edilmesine olanak tanıyor. EOS Ra, 4K video ve 4K zaman aşımlı çekim becerileri sayesinde 4K video işlevine sahip olan ilk astro fotoğraf makinesi oluyor.

EOS R fotoğraf makinesiyle aynı özelliklere sahip EOS Ra modelinin hızlı ve -6EVi gibi düşük ışık seviyelerinde odaklanma becerisi bulunuyor. Yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli 35 mm full frame CMOS sensörü ve DIGIC 8 görüntü işlemcisine sahip astrofotoğrafi makinesi, yeni kızıl ötesi bloklama filtresiyle (IR filtresi) fazla hidrojen alfa ışığını ileterek gökyüzünün kendine özgü kırmızı rengini yakalayabiliyor.

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Aynasız tasarımı ve full frame sensörüyle EOS Ra, mekanik ayna sisteminin kullanılmaması sayesinde titreşimleri en aza indiriyor. Canon’un geliştirdiği sensör, yüksek ISO performansında farklı seçenekler, çözünürlükler, hızlı okuma ve pozlama enlemi sunuyor.

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Dual Pixel CMOS Otomatik Odaklanma (AF) özelliği ile EOS Ra, düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimler de dahil olmak üzere çeşitli AF ve MF odaklanma işlevleri sunuyor. Gökyüzü fotoğrafçıları EOS Ra’yı bir teleskopla kullandıklarında, odak pikleme ve 30x seviyesine kadar büyütme gibi işlevlere sahipler.

EOS Ra modelinde kullanılan RF lens yuvası, optik tasarımında değişikliğe imza atıyor. Üç lens montaj adaptörüyle uyumlu olan EOS Ra, fotoğrafçılara farklı lens ve teleskopi seçenekleri sunuyor.

EOS RA - TEMEL ÖZELLİKLER

Görüntü sensörüne daha yüksek seviyede hidrojen alfa (Hα) ışığı şeffaflığı kazandıran kızıl ötesi bloklama filtresi (IR filtre) dizisi, EOS R ile kıyaslandığında dört kat daha fazla hidrojen alfa ışığının iletilmesini sağlıyor.

Yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli 35 mm full frame CMOS sensörü, en son DIGIC 8 görüntü işlemcisi ve RF lenslerle uyumluluk.

Lens ve fotoğraf makinesi gövdesi arasında güçlendirilmiş iletişim ve güç iletimi
Hafif aynasız tasarımı, teleskoba takıldığında titremeyi azaltıyor.

Düşük ışık becerileri

Değişken açılı ekran

HDMI üzerinden 10 bit çıkışla 4K video çekimi

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Anahtar Kelimeler:
canon canon eos ra

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