4K video çekebilen ilk astro fotoğraf makinesi: EOS Ra

Bilgisayar bağlantısına ve harici güce ihtiyacı olmayan, uzun süre yıldızları ve gökyüzünü fotoğraflamayı sevenler için ideal olan EOS Ra, ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Cihaz, değişken açılı dokunmatik ekrana ve 30 kata kadar büyüterek odak kontrolü yapma avantajına sahip. Aynı zamanda elektronik vizör donanımı sayesinde karanlıkta net karelerin elde edilmesine olanak tanıyor. EOS Ra, 4K video ve 4K zaman aşımlı çekim becerileri sayesinde 4K video işlevine sahip olan ilk astro fotoğraf makinesi oluyor.

EOS R fotoğraf makinesiyle aynı özelliklere sahip EOS Ra modelinin hızlı ve -6EVi gibi düşük ışık seviyelerinde odaklanma becerisi bulunuyor. Yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli 35 mm full frame CMOS sensörü ve DIGIC 8 görüntü işlemcisine sahip astrofotoğrafi makinesi, yeni kızıl ötesi bloklama filtresiyle (IR filtresi) fazla hidrojen alfa ışığını ileterek gökyüzünün kendine özgü kırmızı rengini yakalayabiliyor.

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Aynasız tasarımı ve full frame sensörüyle EOS Ra, mekanik ayna sisteminin kullanılmaması sayesinde titreşimleri en aza indiriyor. Canon’un geliştirdiği sensör, yüksek ISO performansında farklı seçenekler, çözünürlükler, hızlı okuma ve pozlama enlemi sunuyor.