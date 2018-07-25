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4N1K İlk Aşk 4. Bölüm 2. Fragmanı: Yaprak, Ali’yi vazgeçirebilecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 25.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 4. bölüm için 2. fragman çıktı. Yeni bölüm fragmanına Ali’nin aşk acısı hakim. Yaprak’a olan aşkını onun ağzından dinlediğimiz fragmanda Ali’nin Londra’ya gitmek için yola çıktığını görüyoruz. Peki Yaprak, Ali’nin gidişini durdurabilecek mi? Yaprak ile Barış arasında neler olacak?

4N1K İlk Aşk 4. Bölüm 2. Fragmanı: Yaprak, Ali’yi vazgeçirebilecek mi?

Fox Tv’nin yeni dizisi 27 Temmuz Cuma akşamı 4. bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için 4N1K İlk Aşk 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni fragmanda Ali’nin yaşadığı aşk acısına tanık oluyoruz. Yaprak’a olan aşkı ile yanıp tutuşurken Barış'ın hamlesi Ali’nin canını çok yakacak!

ALİ GİDİYOR MU?

Barış, Yaprak konusunda Ali’nin karşısına çıkacak ve rekabetçi mizacıyla Yaprak’tan vazgeçmeyeceğini söyleyecek. Barış’ın harekete geçmesi ve Yaprak ile yakınlaşmalarına tanık olan Ali, aşk acısyla kritik bir karar alacak.

YAPRAK: “ALİ NEREDE?”

4N1K İlk Aşk 4. bölümde Ali, Londra’ya gitmeye arkadaşlarından ve Yaprak’tan uzaklaşma kararı alıyor. Peki fragmanda taksiye atlayıp havaalanına gitmekte olan Ali gerçekten de her şeyi terk edecek mi? Ali’nin nereye gittiğini soran Yaprak onun peşinden gidip Ali’yi kalmaya ikna edecek mi? İşte 4N1K 4. bölüm için yeni fragman...

4N1K 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN

4N1K 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ali’nin şarkıyı Bade’ye çaldığını gören Yaprak şaşkındır. Bu yanlış anlamayı düzeltmek isteyen Ali, Bade’nin tuzağına düşer. Ona iyilik yaptığını zannederek okulda bir kaç gün erkek arkadaşı gibi davranmayı kabul eder. Yaptıkları yüzünden pişman olan Barış, Yaprak’a kendini affettirmek için her yolu dener. Hatta sürprizlerle dolu bir mektup bile yazmayı başarır. Annesi ile yüzleşen Sinan, ona rest çeker. Ece’ye gittikçe daha çok kapılan Sinan annesi ile müdürü ayırdığına emindir. Fizik hocasının icadı yalan makinesi ise okulda işlerin daha da karışmasına neden olur. Gökhan ve kız arkadaşının başına ise beklenmedik bir kaza gelir. Elleri birbirine yapışan ikili her şeyi birlikte yapmak zorunda kalır. Yaprak’a olan aşkının karşılıksız olduğunu düşünen Ali, beklenmedik bir karar alır. Bu kararından vazgeçirmek için Yaprak, Ali’ye yetişmek zorundadır.

4N1K 3. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Akşam Barış’la aynı odada uyuduklarını itiraf edemeyen Yaprak, onun serbest kalmasını sağlayamaz. Üstelik anne ve babası Barış’ın erkek arkadaşı olduğunu karakolda herkese ilan etmiştir. Ali başta olma üzere tüm ekip bu duruma çok bozulur. Yaprak, hem onları Barış’ın erkek arkadaşı olmadığına, hem de suçsuz olduğu için onu kurtarmaları gerektiğine ikna etmek zorundadır. Müdür, Melike Hanım’a evlenme teklifi etmeye karar vermiştir. Ece ise tüm duyduklarını yanlış anlar ve babasının annesi ile tekrar evleneceklerini zannedip, o da plana dahil olur. Ancak olaylar babasının peşine takılan Ece ve müdür için beklenmedik bir şekilde gelişir. Barış’ı ceza almaktan kurtarmak için Yaprak çeteyi harekete geçirir. Tek tek şikayetçilere giderek şikayetlerini geri almaları için onları ikna etmeye çalışırlar. Ali ile Yaprak arasında her ikisini de şaşırtan bir yakınlaşma yaşanırken, esas sürprizin büyüğü Barış’tan gelir. Ali ise sonunda kız arkadaşı ile tanışması için Yaprak’ı buluşmaya çağırır.

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