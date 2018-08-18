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4N1K İlk Aşk 7. son bölüm izle! (4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 18.08.2018 08:29 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 7. son bölümü, dün akşam Fox TV'de ilgiyle izlendi. Son bölümden sonra 4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. 4N1K İlk Aşk son bölümde Ali iyileşip hastaneden çıktıktan sonra çete bu sefer de Yaprak'ın kayıp raporu için toplanır ve peşine düşer. Diğer yandan Ali, Barış ile anlaşması sonrasında Yaprak'a aşkını itiraf etmek üzeredir. 4N1K İlk Aşk 7. son bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde.

4N1K İlk Aşk 7. son bölüm izle! (4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 7. son bölümü ile Fox TV'de dün akşam ekranlara geldi. Son bölümden sonra dizinin hayranları merakla 4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanını aramaya başladılar. 17 Ağustos Cuma günü Fox TV'de yayınlanan 4N1K İlk Aşk son bölümde Ali, hastaneden taburcu olduktan sonra Barış ile Yaprak konusunda yüzleşmek zorunda kalır. Günlüğüne karşı Yaprak'a olan aşkını itiraf etmek zorundadır. Diğer yandan çete, Yaprak'ın devamsızlıktan okuldan atılmaması için raporunun peşine düşer. 4N1K İlk Aşk yeni bölümde Ali, Yaprak'a aşkını itiraf edebilecek mi merak ediliyor. 4N1K İlk Aşk 7. son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler ile yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

4N1K İLK AŞK 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali’den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali’nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali’ye gönderirler. Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış’ın eline geçer.

4N1K İLK AŞK 7. SON BÖLÜM İZLE

Yaprak’ın ise başı devamsızlıktan derttedir. Hastanede Ali’nin yanında olması ona pahalıya patlamıştır. Eğer kaybolan okçuluk raporunu bulmazsa devamsızlıktan kalacaktır. Sonunda hastaneye getirilişi hakkında gerçekleri öğrenen Ali, Barışla ödeşmek ister ve ona “Benden bir iste ne olursa yapacağım” der. Barış da Yaprak’a aşkını itiraf etmesini ister. Eğer kabul ederse aralarından çıkacağına söz verir. Herkes kayıp raporun kopyasını bulmak için seferber olurken Barış günlüğün kime ait olduğunu bulmuştur. Sinan ise hiç ummadığı bir anda Müdür ile annesinin ayrılmadığını öğrenir.

4N1K İLK AŞK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İlk Aşk son bölümde Ali hastaneden taburcu olur fakat kendisini kurtaranın Barış olduğunu öğrenmesi keyfini kaçırır. Ali'nin günlüğünün de Barış'ın eline geçmesi ikili arasında gerilimi artırır. Fakat Barış, Yaprak'a aşkını itiraf etmesi karşılığında günlüğü vermeyi kabul eder. Bakalım Ali, büyük itirafı Yaprak'a yapabilecek mi? Yaprak nasıl tepki verecek? Bu soruların cevabı aşağıdaki linkten takip edebileceğiniz 4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanında...

4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı

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