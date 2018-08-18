4N1K İlk Aşk 7. son bölüm izle! (4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 7. son bölümü ile Fox TV'de dün akşam ekranlara geldi. Son bölümden sonra dizinin hayranları merakla 4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanını aramaya başladılar. 17 Ağustos Cuma günü Fox TV'de yayınlanan 4N1K İlk Aşk son bölümde Ali, hastaneden taburcu olduktan sonra Barış ile Yaprak konusunda yüzleşmek zorunda kalır. Günlüğüne karşı Yaprak'a olan aşkını itiraf etmek zorundadır. Diğer yandan çete, Yaprak'ın devamsızlıktan okuldan atılmaması için raporunun peşine düşer. 4N1K İlk Aşk yeni bölümde Ali, Yaprak'a aşkını itiraf edebilecek mi merak ediliyor. 4N1K İlk Aşk 7. son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler ile yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

4N1K İLK AŞK 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali’den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali’nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali’ye gönderirler. Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış’ın eline geçer.