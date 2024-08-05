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  4. 5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.08.2024 09:34
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Galatasaray'da 5-0'lık Süper Kupa faciasının faturası Wilfred Zaha'ya kesildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un maç sonu yaptığı açıklamada Zaha hakkında "Taktiğimi yanlış anlattı" diyerek yüklendiği yıldız ismin Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelmiş, maçtan Beşiktaş 5-0'lık çok net bir skorla ayrılmıştı. Kaybedilen Final sonrası Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamalarında 75. dakikada oyuna giren Fildişili yıldız Wilfred Zaha için "Taktiğimi yanlış anlattı" demişti. Olay sonrası Zaha'nın Galatasaray defterinin kapanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sarı-Kırmızılı ekibin en çok kazanan futbolcularından birisi olan Zaha'nın Buruk tarafından takımda istenmediği öğrenildi.

BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Okan Buruk, Zaha için "Aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırıp yeni dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini, 4-3-2 dizilmemizi söyledim. O oyunculara farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı düzeltmeye çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış da anlayabiliyor. Çok hücumcu bir takımdık. Stoperimiz eksilince yeni dizilişi söyledim. Bu tam olarak iletilemedi. Onunla ilgili Kerem'i çağırıp konuştum. Bu arada da yediğimiz goller oldu" ifadelerini kullanmıştı.

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Wilfried Zaha ise maçın ardından sosyal medya hesabında profil fotoğrafını siyaha çevirerek dikkat çekti.

Ada basınında yer alan haberlere göre, Zaha ile İngiltere'den bazı kulüpler ilgileniyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaha'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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Wilfred Zaha Galatasaray'dan sezonluk 4 milyon 350 bin euro kazanıyor.

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Okan Buruk beşiktaş galatasaray zaha
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