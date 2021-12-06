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  4. 5 Aralık reyting sonuçları! Teşkilat mı, MasterChef mi birinci oldu?

5 Aralık reyting sonuçları! Teşkilat mı, MasterChef mi birinci oldu?

06.12.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Aralık Pazar akşamı Teşkilat, MasterChef, Kaderimin Oyunu, Yargı, Destan, Elbet Bir Gün gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

5 Aralık reyting sonuçları! Teşkilat mı, MasterChef mi birinci oldu?

5 Aralık 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Destan, FOX TV'de Elbet Bir Gün, Star TV'de Kaderimin Oyunu, Show TV'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

5 ARALIK 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

5 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Teşkilat”, 2. Sırada Kanal D’de yayınlanan “Yargı”, 3. sırada ise “Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu” programı yer aldı.

AB’de ise 1. sırada “Teşkilat”, 2. sırada “Yargı”, 3. sırada ise “Yargı" dizisinin özet bölümü yer aldı.

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

5 Aralık reyting sonuçları! Teşkilat mı, MasterChef mi birinci oldu?

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI KANAL D

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI KANAL D

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) SHOW TV

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI KANAL D

9 HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) SHOW TV

10 HABER ONU SHOW TV

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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