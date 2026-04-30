5 bin yıl önce kaybolmuştu: Hazine dolu gemi bulundu!

Afrika’nın güneybatısında yer alan Namib Çölü, şaşkına çeviren bir keşifle gündemde. Çölün ortasında ortaya çıkarılan 500 yıllık gemi kalıntısı, arkeoloji dünyasını adeta ayağa kaldırdı.

KUMUN ALTINDAN GEMİ ÇIKTI

2008 yılında Oranjemund yakınlarında çalışan maden işçileri, elmas arama çalışmaları sırasında suyu tahliye ettikleri alanda beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Kuruyan bölgede ortaya çıkan şey bir kaya ya da sıradan bir enkaz sanıldı ancak incelendiğinde hiç beklenmedik bir şey ortaya çıktı. Bu kalıntı yüzyıllardır kayıp olan bir gemiydi.

Kısa sürede yapılan incelemeler sonucunda, bu geminin 16. yüzyılda batan Bom Jesus gemisi olduğu ortaya çıktı.

İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

Gemi yalnızca hikayesiyle değil, taşıdığı parçalarla da dikkat çekti. Enkazda yapılan kazılarda adeta hazine bulundu. İşte geminin içinden çıkanlar:

2 bine yakın altın sikke

Yüzlerce kilo bakır külçe

Gümüş paralar

Fil dişleri

Uzmanlara göre bu tür yükler, dönemin ticaret gemilerinde sıkça görülüyordu. Geminin Hindistan’a doğru yola çıktığı ve ticaret amacıyla değerli ürünler taşıdığı düşünülüyor.

FELAKET NASIL YAŞANDI?

Tarihi kayıtlara göre gemi, 1533 yılında şiddetli Atlantik fırtınalarına yakalandı. Atlantik Okyanusu kıyılarında yaşanan bu felaketin ardından geminin kayalıklara çarparak battığı tahmin ediliyor.

Bölge, bugün bile “gemi mezarlığı” olarak bilinen Skeleton Coast yakınlarında yer alıyor.

EN BÜYÜK GİZEM

Gemide yaklaşık 200 kişilik mürettebatın bulunduğu düşünülüyor. Ancak yapılan kazılarda hiçbir insan kalıntısına rastlanmadı. Bu durum, bazı denizcilerin kıyıya ulaşmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

SIRLAR HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Aradan geçen 500 yıla rağmen geminin büyük ölçüde korunmuş olması ise uzmanları şaşırtıyor. Tüm hazineler Namibya’ya teslim edilirken, Bom Jesus gemisi hala pek çok bilinmeyeniyle dikkat çekmeye devam ediyor.