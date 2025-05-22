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5 bin yıl öncesine ait Anadolu'nun en eski ekmeği yeniden üretildi: "Küllüoba Ekmeği" satışa sunuldu! "Kültürel mirastır"

Eskişehir’in tarihi miraslarından biri olan Küllüoba Höyüğü’nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan ve yaklaşık 5 bin yıl öncesine, Erken Tunç Çağı'na ait pişmiş ekmek örneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yeniden hayat buldu. Anadolu’da pişmiş halde bulunan en eski ekmek örneği olma özelliğini taşıyan bu arkeolojik bulgu, özel bir reçeteyle yeniden üretilerek tüketiciyle buluşturuldu. Detaylar haberimizde...

5 bin yıl öncesine ait Anadolu'nun en eski ekmeği yeniden üretildi: "Küllüoba Ekmeği" satışa sunuldu! "Kültürel mirastır"

Erken Tunç Çağı'na ait Anadolu'da pişmiş halde bulunan en eski ekmek örneği özel bir reçeteyle yeniden üretildi.

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Eskişehir'in en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Küllüoba Höyüğü'nde kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan ve yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait tarihi ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yeniden hayat buluyor.

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ANADOLU'DA PİŞMİŞ HALDE BULUNAN EN ESKİ EKMEK ÖRNEĞİ

Kazı çalışmalarına destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraklerinden Halk Ekmek A.Ş. kültürel mirası yaşatmak ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla önemli bir adım attı.

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Erken Tunç Çağı'na (MÖ 3200) ait olan ve Anadolu'da pişmiş halde bulunan en eski ekmek örneği olma özelliğini taşıyan eşsiz ekmek, şimdi özel bir reçeteyle yeniden üretildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında yürütülen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de destek olduğu Küllüoba kazılarında bulunan bu tarihi ekmek, hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda büyük ilgi gördü.

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ÜRETİM SÜRECİNDE, EKMEĞİN TARİHİ DOKUSUNA VE YAPISINA SADIK KALINDI

Arkeolojik keşiflerin temel alındığı özel bir tarifle üretilen "Küllüoba Ekmeği", Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerinde 50 TL'den satışa sunuldu. Günümüzdeki ekmek formundan farklı olarak, taş değirmende öğütülen Kavılca, Horasan, Gacer ile mercimek unundan ve düşük glütenle üretilen çörek benzeri formuyla dikkat çeken Küllüoba ekmeği koruyucu içermiyor.

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Üretim sürecinde doğal malzemeler kullanılarak, ekmeğin tarihi dokusuna ve yapısına sadık kalındı.

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Ayrıca ürünün ambalajında, ekmeğin keşfi ve Küllüoba Höyüğü hakkında bilgilendirici içeriklere de yer verildi.

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"GEÇMİŞTEN BUGÜNE UZANAN BİR KÜLTÜREL MİRAS"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Küllüoba ekmeği, sadece bir gıda ürünü değil, geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirastır. Bu değerli bulguyu hem bilimsel anlamda hem de toplumsal hafızada yaşatmak bizim görevimiz. Bu özel ekmeği halkımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

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Tarihle tadı bir araya getiren bu özel ürünü, siz de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerinden temin edebilir, 5 bin yıllık bir yolculuğa lezzetli bir adım atabilirsiniz.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Anadolu ekmek
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