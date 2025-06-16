5 bin yıl önceye ait bir renk! Dünyanın en gizemli ülkelerinin birinde keşfedilmişti... Tarihin ilk sentetik pigmenti yeniden üretildi

Mısırlılar tarafından yaklaşık 5 bin yıl önce geliştirilen, tarihin bilinen ilk yapay boyası olan Mısır Mavisi, modern bilim sayesinde yeniden üretildi. Mısır Mavisi, Washington State Üniversitesi, Carnegie Doğa Tarihi Müzesi ve Smithsonian’ın Müze Koruma Enstitüsü’nden bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada, 12 farklı tarifle sentezlenerek ve 11 saat yüksek ısıda bekletilerek pişirildi. Antik Mısır döneminde firavun mezarlarından kutsal eşyalara kadar pek çok eserde kullanılan Mısır Mavisi, Rönesans sanatçıları tarafından da taklit edilmişti.

Mısır Mavisi’nin çıplak gözle görülemeyen bir ışık yayma özelliği nedeniyle, gelecekte parmak izi almada veya sahteciliğe karşı koruma amaçlı mürekkep olarak kullanılabilmesi bekleniyor.

(HÜRRİYET)