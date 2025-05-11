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5 dakikası bile yetiyor! Reklamlar obezleştiriyor... Uzmanlar uyardı: "Marka gösterimi bile etkiliyor"

İngiltere’de yapılan araştırma, sadece 5 dakikalık abur cubur reklamının çocuklara ortalama 130 kalori fazladan yedirdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, gıda reklamlarının çocukların yeme alışkanlıklarını ciddi şekilde etkilediği uyarısında bulundu.

5 dakikası bile yetiyor! Reklamlar obezleştiriyor... Uzmanlar uyardı: "Marka gösterimi bile etkiliyor"
Çiğdem Sevinç

İngiltere’de yapılan bir araştırma, çocukların sadece 5 dakika abur cubur reklamı izledikten sonra ortalama 130 kalori daha fazla tükettiğini ortaya koydu. Sonuçları Avrupa Obezite Kongresi’nde açıklanacak araştırmaya göre, bu tür reklamlar çocukların hem atıştırmalık hem de öğle yemeğinde daha çok yemesine neden oluyor.

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"MARKA GÖSTERİMİ BİLE ETKİLİYOR"

Liverpool Üniversitesi’nden Prof. Emma Boyland, “Bu, yalnızca markanın olduğu gıda reklamlarının çocukların ne yediğini etkilediğini gösteren ilk araştırma” dedi. Araştırmada, 7-15 yaş arası 240 çocuğa iki farklı reklam izletildi. Reklamlardan sonra çocuklara atıştırmalıklar ve öğle yemeği sunuldu. Abur cubur reklamı izleyen çocuklar, diğer gruba göre 58 kalori daha fazla atıştırmalık, 73 kalori daha fazla öğle yemeği tüketti.

Obezite Sağlık Birliği Direktörü Katharine Jenner da, “Gıda reklamları çocuklarda aşırı kalori alımına sebep oluyor." mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
obezite İngiltere reklam
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