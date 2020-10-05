5 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takım kaptanları kim oldu?

MasterChef Türkiye programının haftanın ilk bölümünde tüm yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak adına şeflerin verdiği ton balığı ile özgün ve lezzetli bir yemek ortaya koymak için mücadele etti. MasterChef'te pazar günü Duygu'nun yarışmaya veda etmesinden sonra yarışmaya yeni bir yarışmacı katılmayacak. 5 Ekim MasterChef kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanı da belli oldu. Mavi takım kaptanı olarak seçilen yarışmacı kırmızı takımın da kaptanını belirledi. Peki, MasterChef düelloyu kim kazandı? MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef Türkiye yeni bölümde kalan 15 yarışmacı mavi takım kaptanlığı için büyük bir mücadele ortaya koydu. Şefler, yarışmacılardan ana kahramanı ton balığı olan bir tabak hazırlamalarını istedi. MasterChef'te yaptığı ve çok beğenilen yemekle mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı belli oldu. En iyi tabaklar olarak son ikiye Walison ve Esra kaldı. Bu haftanın MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve MasterChef mavi takım kaptanı Esra oldu. Şefler Esra'nın yaptığı sosu oldukça beğendi. Mehmet Şef, Esra'nın oldukça teknik bir tabağı olduğunu, bu nedenle başka bir tabağı seçemeyeceklerini söyledi. Ancak Walison'u da son dönemdeki performansı nedeniyle şefler tebrik etti.

MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU? MasterChef Türkiye yarışmasında mavi takım kaptanı Esra oldu. Esra'nın karşısına kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçeceği de oldukça merak edildi. Esra ise MasterChef kırmızı takım kaptanı olarak Ebru'yu seçti. Takım kaptanlarının belli olmasının ardından MasterChef mavi takım kaptanı olan Esra ile MasterChef kırmızı takım kaptanı olan Ebru'nun takımlarına hangi yarışmacıları seçecekleri merak edildi. MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI Esra'nın mavi takıma seçtiği yarışmacılar da netleşti. Esra ilk olarak tatlı istasyonunu kurtarmak amacıyla Furkan'ı mavı takıma seçti. Esra, Furkan'ın ardından geçen hafta da aynı takımda olduğu arkadaşı Barbaros'u takıma aldı. Mavi takıma seçilen üçüncü isim ise Emir oldu. Dördüncü isim olarak ise Uğur seçildi. Esra bir sonraki takım arkadaşı olarak da Ayyüce'yi takıma aldı. Esra son olarak ise mavi takıma Özgül'ü seçti. Didem'in de mavi takıma gelmesiyle bu haftanın MasterChef mavi takım yarışmacıları Esra, Furkan, Barbaros, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül ve Didem oldu. MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI Ebru ise ilk olarak kırmızı takıma yanına danışman olarak Serhat'ı seçti. Serhat'ın ardından Ebru güçlü soğukçu olarak Tanya'yı takıma aldı. Ebru, üçüncü yarışmacı olarak ise Eray'ı seçti. Ebru, Eray'ın ardından ise kırmızı takıma Sefa'yı aldı. Ardından kırmızı takıma Berker tatlıcı olarak seçildi. Ebru'nın kırmızı takıma son seçtiği yarışmacı ise beklenenin üstünde bir performans gösterdiği için Walison oldu. Böylece bu haftanın MasterChef kırmızı takım yarışmacıları Ebru, Serhat, Tanya, Eray, Sefa, Berker ve Walison oldu.