5 günlük bebeğini başka bir aileye sattı! “Burun ameliyatım için paraya ihtiyacım vardı”

Yerel raporlarda adı geçmeyen 33 yaşındaki anne 5 gün önce doğan bebeğini başka bir çifte sattı. İddiaya göre anne, doğumun öncesinde bebeğini satacağı çifti ayarladı ve aralarında bir ödeme planı bile hazırladı. Oğlu için 3 bin sterlin isteyen kadın, çiftten yüzde 10 peşinatla 287 sterlin taksitlerle ödeme almaya başladı. Üstelik anne peşinat parasını ise kendi burnunu estetik ameliyat yaptırmak için kullandı.

BEBEĞİN HASTALANMASI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Haftalar sonra annesi tarafından başka bir çifte satılan bebek hastalandı. Bebeği hastaneye götürdüklerinde ise yetkililer onlardan doğum belgesini istedi ve gerçek o anda ortaya çıktı. Polisler insan kaçaklığı yaptıklarını tespit ettikleri üç zanlıyı birden tutukladı.



