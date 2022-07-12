Mağazada çıkan kavganın sonu şoke etti! Genç kadın kavga esnasında her yere dışkıladı

İngiltere'nin Birmingham şehrinde meydana gelen olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü bir markanın en büyük mağazalarından birinde kaydedilen görüntülerde iki kadının kavgaya tutuştuğu görüldü. Kadınlardan birinin diğerini yere serdiği anlarda, iç çamaşırı giymemiş diğer kadının dışkıladığı görülünce herkes şoke oldu.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Neden çıktığı bilinmeyen kavgaya, mağazanın güvenlik birimleri tarafından hızla müdahale edildiği bildirildi. Mağaza tarafından kavgaya ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı ancak kavganın bölge polisine bildirilmediği öğrenildi.

HERKES ŞAŞKIN

Ancak videonun sosyal medyada yayınlanması, mağazanın birçok müşterisini şoke etti. Kimileri kadınların saldırgan tavırlarını eleştirirken, kimileri de mağazanın hijyeniyle ilgili duyduğu kaygıyı dile getirdi.



