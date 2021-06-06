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5 Haziran reyting sonuçları açıklandı! İşte Kardeşlerim, Savaşçı ve Survivor'un reytingleri

06.06.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Haziran reyting sonuçları, AB ve total tablosu araştırılıyor. Peki 5 Haziran hangi dizi ve programlar en yüksek reytingi aldı? İşte 5 Haziran reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

5 Haziran reyting sonuçları açıklandı! İşte Kardeşlerim, Savaşçı ve Survivor'un reytingleri

5 Haziran reyting sonuçları AB ve total sıralama tablosu açıklandı. Kardeşlerim, Survivor, Savaşçı, İbo Show, Güldür Güldür Show gibi yapımların yarıştığı 5 Haziran reyting birincisi hangi dizi veya program oldu? İşte 5 Haziran reyting sonuçları...

5 Haziran reyting sonuçları açıklandı! İşte Kardeşlerim, Savaşçı ve Survivor'un reytingleri

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 5 HAZİRAN

1 KARDEŞLERİM

2 SURVİVOR

3 SAVAŞÇI

4 KARDEŞLERİM ÖZETİ

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU

6 İBO SHOW

7 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

8 SHOW ANA HABER

9 SAVAŞÇI ÖZETİ

10 KANAL D ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI - 5 HAZİRAN

1 KARDEŞLERİM

2 SURVİVOR

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU

4 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

5 SAVAŞÇI

6 İBO SHOW

7 SHOW ANA HABER

8 TAKİP 3 SON KARŞILAŞMA

9 SURVİVOR EKSTRA

10 HAVA DURUMU KANAL D

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Anahtar Kelimeler:
Savaşçı dizisi survivor
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