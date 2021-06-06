5 Haziran reyting sonuçları açıklandı! İşte Kardeşlerim, Savaşçı ve Survivor'un reytingleri

5 Haziran reyting sonuçları AB ve total sıralama tablosu açıklandı. Kardeşlerim, Survivor, Savaşçı, İbo Show, Güldür Güldür Show gibi yapımların yarıştığı 5 Haziran reyting birincisi hangi dizi veya program oldu? İşte 5 Haziran reyting sonuçları...
1 KARDEŞLERİM
2 SURVİVOR
3 SAVAŞÇI
4 KARDEŞLERİM ÖZETİ
5 FOX ANA HABER HAFTA SONU
6 İBO SHOW
7 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR
8 SHOW ANA HABER
9 SAVAŞÇI ÖZETİ
10 KANAL D ANA HABER
1 KARDEŞLERİM
2 SURVİVOR
3 FOX ANA HABER HAFTA SONU
4 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR
5 SAVAŞÇI
6 İBO SHOW
7 SHOW ANA HABER
8 TAKİP 3 SON KARŞILAŞMA
9 SURVİVOR EKSTRA
10 HAVA DURUMU KANAL D
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