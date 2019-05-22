5 kilo salep soğanına 300 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan toplam 300 bin TL para cezası kesildi. Koruma altında bulunan salep soğanları ise tekrar aynı bölgede toprakla buluşturuldu.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında bir aracı durdurdu. Araçtaki bir çuvaldan şüphelenen polisler, açıp baktıklarında içerisinde toplanması yasak olan, doğadan kaçak olarak toplanan 25 kilogram salep soğanı ele geçirdi. Araçtaki salep soğanlarını topladığı ileri sürülen 5 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine de bildirildi. Bölgeye giden ekipler, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 5 şüpheliye ayrı ayrı 60 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL'lik para cezası uyguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler ise, polisten teslim aldıkları salep soğanlarını bölgede tekrar toprakla buluşturdu.