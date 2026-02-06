Mynet Trend

5 milyon TL! Vücutlarını paylaşıp erotik Showlarla milyonlar kazanıyorlar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarına son sürat devam ediliyor! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında müstehcen görüntülerini abonelerine sunarak gelir kazanan Simge Barankoğlu ve Heves Güzel gibi isimler de var. Bu isimlerin geçimini bu şekilde sağladığı biliniyor.

Bu sabah gözaltına alınan iki sosyal medya fenomeninin aylık kazancı gerçekten ağızları açık bıraktı! Müstehcen paylaşımlarla 58 bin aboneye ulaşan Simge Barankoğlu'nun Instagram'daki abonelerinden kazandığı paranın aylık 5 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Yine ilginç paylaşımlarıyla tanınan Heves Güzel'in de aylık 300 bin TL kazandığı ortaya çıktı. Heves Güzel ayrıca Onlyfans'ta da abonelerine paylaşımlar yapıyordu.

ÇILGIN GELİR GÖZLERİNİ DÖNDÜRDÜ

Sosyal medyada 1 milyon 300 bini aşan takipçi sayısına sahip olan Simge Barankoğlu, Instagram abonelerine özel yaptığı showlarla aylık gelirini 5 milyon TL'ye kadar çıkarmış. 1995 doğumlu olan Simge Barankoğlu bu sabah gözaltına alındı!

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında toplam 7 kişi gözaltına alındı! İşte o isimler:

Fatma Yılmaz
Simge Barankoğlu
Taha Özer
Eda Alboya
Ebru Arman
Arif İskilip
Heves Güzel

BU GİDİŞE "DUR" DENDİ

Gençlerin bu tarz içerik üreticilerine özenmesi ve bu kişilerin medyada ünlü olarak kabul edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ilgili devlet kurumları sık sık ifade ediyordu. Bu sabah yapılan operasyonla birlikte bu gidişe "dur" dendi.

