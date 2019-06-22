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5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Cezası belli oldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Trabzon'da sokakta oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mesut Turan, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Cezası belli oldu

Olay, geçen yıl 29 Ekim günü Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Belediyede temizlik görevlisi olan Mesut Turan, cadde üzerinde tek başına oyun oynayan Afganistan uyruklu kız çocuğu Z.A.'ya tacizde bulundu. Yaslandığı atölyenin arka kapısından çıkan kişiyi fark eden Turan, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mesut Turan, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

TEPKİLER ÜZERİNE TUTUKLANDI

İstismar şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, olayın görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak Mesut Turan'ın tutuklanmasını istedi. Kısa sürede yayılan görüntüler ve medyada çıkan haberlerin ardından tepkiler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan'ın iş akdi ise belediye tarafından feshedildi.

İYİ HAL UYGULANMADI, 18 YILA MAHKUM EDİLDİ

Tutuklu sanık Mesut Turan hakkında 'çocuğa cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan dava açıldı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Mesut Turan, önceki savunmalarında olduğu gibi suçsuz olduğunu savundu, tahliye talebinde bulundu. Talebi reddeden mahkeme, iyi hal hükümlerini uygulamadığı sanığa 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
afgan Trabzon cinsel istismar kız çocuğu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yalnız ne diyor tepkiler üzerine tutuklandı. demekki tepki olmasa tutuklanmayacak vay be
Bakın Habere Halk tepkide bulunmasa suç olayı ortbas edilip belkide bir Çocuga tecavüz Ettikten Sonra Tutuklanacaktı.Sosyal Medya olmasa Adalet olmayacakmiş.Adalet Kandırma Pusuda bekliyormuş..Tüm Çocuklar Melektir,Allah Onlari Korusun..'''
suçlu olarak yakalanmış ne hakla serbest bırakıyorsun dingonun ahırımı yıllarca adaletle ilgili ders gördün serbest bırakmak içinmi delilmi yetersiz vatandaş sizden iyi çalışıyor görüntüleri bulmak sizin göreviniz boşunamı maaş alıyorsunuz
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