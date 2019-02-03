5 yaşındaki çocuğa silah verip ateş ettirdi! Valilik harekete geçti

Valilikten yapılan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat Cuma günü ulusal televizyonlarda yayınlanan, bir babanın küçük yaştaki çocuğuna tabancayla ateş ettirmesi görüntüleri üzerine Valilikçe inceleme başlatıldığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, olayın Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde meydana geldiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli R.Y'nin (27), kuru sıkı olduğu değerlendirilen tabanca ile meskun mahal içerisinde evinin balkonundan oğlu Y.Y'ye (5) ateş ettirdiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup suç aleti tabanca, muhafaza altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. (AA)
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