5 yaşındaki çocuğu vahşice öldürmüştü! Savunması pes dedirtti

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi'ne gelen Derviş ailesinin en küçük çocuğu Muhammed'in cansız bedeni, 19 Eylül 2017'de sahil kesimindeki duşakabinde bulundu. Otopside vücudunun farklı bölgelerine aldığı 43 bıçak darbesi ile yaşamını yitirdiği belirlenen Muhammed'in cenazesi gözyaşları arasında Mersin'de defnedildi. Cinayetin ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınıp çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine konulan sanık Alican Kart hakkında, 'çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'O KADAR BIÇAKLARKEN NASIL DAYANDI?'

Sanık Kart, davanın 7'nci duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Muhammed'in annesi Ramia ile taraf avukatları katıldı. Oğlunun fotoğrafını göstererek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen acılı anne, "Artık sabrım kalmadı. O kadar bıçaklarken nasıl dayandı?" diyerek gözyaşı döktü.