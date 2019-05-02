Mynet Trend

5 yaşındaki çocuğu vahşice öldürmüştü! Savunması pes dedirtti

okan.akin okan.akin
HABER  | 02.05.2019 19:02 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Alican Kart (20), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Arkadaşlarını suçlayan sanık, "Her şeyi uyuşturucunun etkisi ile yaptım. Onların da yargılanmasını istiyorum. Uyuşturucuyu onlar içirdi" dedi.

5 yaşındaki çocuğu vahşice öldürmüştü! Savunması pes dedirtti

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi'ne gelen Derviş ailesinin en küçük çocuğu Muhammed'in cansız bedeni, 19 Eylül 2017'de sahil kesimindeki duşakabinde bulundu. Otopside vücudunun farklı bölgelerine aldığı 43 bıçak darbesi ile yaşamını yitirdiği belirlenen Muhammed'in cenazesi gözyaşları arasında Mersin'de defnedildi. Cinayetin ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınıp çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine konulan sanık Alican Kart hakkında, 'çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'O KADAR BIÇAKLARKEN NASIL DAYANDI?'

Sanık Kart, davanın 7'nci duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Muhammed'in annesi Ramia ile taraf avukatları katıldı. Oğlunun fotoğrafını göstererek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen acılı anne, "Artık sabrım kalmadı. O kadar bıçaklarken nasıl dayandı?" diyerek gözyaşı döktü.

ARKADAŞLARINI SUÇLADI

Son sözleri sorulan katil zanlısı ise arkadaşlarını suçlayarak, "Her şeyi uyuşturucunun etkisi ile yaptım. Küfür edince bıçakladım. Halisülasyon görüyordum. Ben alkol, uyuşturucu bilmezdim. Arkadaşlarım yüzünden alıştım. Onların da yargılanmasını istiyorum. Uyuşturucuyu onlar içirdi" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Alican Kart'ı, 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

PARTNERÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınızÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bittiSoğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti
10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin erdemli Muhammed Derviş bıçak cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Otobüste tacizciyi yolcular yakaladı!

Otobüste tacizciyi yolcular yakaladı!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Kerimcan Durmaz'dan sonra Nikola Kalinic'in de skandal görüntüleri ortaya çıktı

Kerimcan Durmaz'dan sonra Nikola Kalinic'in de skandal görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'in Erdemli ilçesinde ucuz soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişiye elektronik kelepçeli ev hapsi

Tuzla'da çocuğu döven şüpheli hakkında flaş gelişme

Tuzla’da küçük çocuğu döven şahsın ifadesi ortaya çıktı

Tuzla’da küçük çocuğu döven şahsın ifadesi ortaya çıktı

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

Gaziantep'te taciz şüphelisini tekme tokat dövdüler!

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.