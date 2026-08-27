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Hayvanları otlatırken keşfetti: Bu tarlada ekilmiş gibi fosil fışkırıyor!

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, merada hayvanlarını otlatırken deniz canlılarına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda fosil kalıntısı tespit etti.

Hayvanları otlatırken keşfetti: Bu tarlada ekilmiş gibi fosil fışkırıyor!

Bölgede daha önce küçük çaplı kalıntılara rastladığını belirten Atıl, son araştırmalarında mercimek ve nohut büyüklüğünden başlayıp daha büyük boyutlara ulaşan çok sayıda deniz salyangozu ve tanımlanamayan canlı fosili bulduğunu ifade etti. Arazi genelinde yoğun bir fosil çeşitliliğiyle karşılaştığını vurgulayan Atıl, alanın paleontolojik açıdan incelenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Hayvanları otlatırken keşfetti: Bu tarlada ekilmiş gibi fosil fışkırıyor! 1

"ZAMANINDA FOSİL EKİLMİŞ GİBİ"

Hayvancılık yaparken doğadaki kalıntılara denk geldiğini belirten Atıl "Değişik gördüğümüz taşları incelediğimizde fosil olduğunu gördük, gözlemledik. Daha önceden de küçük çaplı bulduk. Daha büyüğünü bulduk. Bu işe hevesimiz daha da arttı. İnceledik, araştırdık. Bu tarla mercimek küçüklüğünde, nohut büyüklüğünde sanki buraya zamanında fosil ekilmiş gibi. Bu kadar çeşitliliğin çok olması Yozgat'ımızın geçmiş insanlık tarihinin birçok medeniyetlere ev sahipliği yaptığı gibi burada da biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmış. Belki milyonlarca milyarlarca yıl önce canlılar yaşamış" dedi.

Hayvanları otlatırken keşfetti: Bu tarlada ekilmiş gibi fosil fışkırıyor! 2

"FOSİL CENNETİ"

Önceden de bu tür kalıntılara denk geldiğini ifade eden Atıl, "Gün geldi deniz, salyangoz fosilleri bulduk. Daha inceledikçe şu an ismini bilemediğim pek çok fosile denk geldik. Daha önce bu işe bakan kurumlara seslendik. Burada gelip incelensin. Dünyanın geçmiş döneminde ne tür hayvanlar yaşamış? Ne tür biyolojik çeşitlilikler yaşanmış? Burası araştırmaya müsait. İlime büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. Ben çobanım. Buranın saklı cennet, fosil cenneti olduğunu düşünüyorum. İncelenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayvanları otlatırken keşfetti: Bu tarlada ekilmiş gibi fosil fışkırıyor! 3

Hayvanları otlatırken keşfetti: Bu tarlada ekilmiş gibi fosil fışkırıyor! 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mercimek nohut Yozgat Fosil hayvan tarla
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