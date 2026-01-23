5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri, Minnesota'da gerçekleştirdikleri bir göçmenlik denetimi sırasında okul öncesi çağdaki 5 yaşındaki Liam Ramos'u babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikte gözaltına aldı.

TEPKİLER YÜKSELDİ

İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun doğrudan baba hakkında yürütüldüğünü ve çocuğun hedef alınmadığını savundu. ICE ise çocuğun resmi olarak gözaltına alınmadığını, görevlilerin yalnızca dondurucu hava koşullarında çocuğun güvenliğini sağladığını öne sürdü.

"Beş yaşındaki bir çocuğun neden gözaltına alındığını kim açıklayabilir? Bu çocuğu şiddet içeren bir suçlu gibi görmek mümkün mü?" ifadeleriyle Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik olaya tepki gösterdi.

"YASAL PROSEDÜRLERE UYDUK"

Ailenin avukatı Marc Prokosch, düzenlenen basın toplantısında Liam ve babasının Teksas'ın San Antonio kentindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu açıkladı. Prokosch, ailenin 2024 yılında Ekvador'dan ABD'ye iltica talebiyle geldiğini ve tüm yasal prosedürlere uyduklarını vurguladı. Avukat, "ICE'dan kaçmadılar. Süreç boyunca yetkililerle iş birliği yaptılar" dedi.