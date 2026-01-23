Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi, 5 yaşındaki bir çocuğu babasıyla birlikte gözaltına aldı. Polisin çocuğu operasyonda kullandığı yönündeki iddialar tepkilere neden oldu.

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Jale Uslu

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri, Minnesota'da gerçekleştirdikleri bir göçmenlik denetimi sırasında okul öncesi çağdaki 5 yaşındaki Liam Ramos'u babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikte gözaltına aldı.

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi büyüdü 1

TEPKİLER YÜKSELDİ

İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun doğrudan baba hakkında yürütüldüğünü ve çocuğun hedef alınmadığını savundu. ICE ise çocuğun resmi olarak gözaltına alınmadığını, görevlilerin yalnızca dondurucu hava koşullarında çocuğun güvenliğini sağladığını öne sürdü.

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi büyüdü 2

"Beş yaşındaki bir çocuğun neden gözaltına alındığını kim açıklayabilir? Bu çocuğu şiddet içeren bir suçlu gibi görmek mümkün mü?" ifadeleriyle Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik olaya tepki gösterdi.

"YASAL PROSEDÜRLERE UYDUK"

Ailenin avukatı Marc Prokosch, düzenlenen basın toplantısında Liam ve babasının Teksas'ın San Antonio kentindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu açıkladı. Prokosch, ailenin 2024 yılında Ekvador'dan ABD'ye iltica talebiyle geldiğini ve tüm yasal prosedürlere uyduklarını vurguladı. Avukat, "ICE'dan kaçmadılar. Süreç boyunca yetkililerle iş birliği yaptılar" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 Oscar adayları açıklandı! İşte tam liste... 2026 Oscar adayları açıklandı! İşte tam liste...
Dünyanın bilinen en eski kaya resmi Endonezya’da bulunduDünyanın bilinen en eski kaya resmi Endonezya’da bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.