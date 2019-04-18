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5 yıl önce çalındı! Bulunduğu yer herkesi şaşırttı: Hiç tahmin etmezdim

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 18.04.2019 19:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da 5 yıl önce çalınan kamyonet, Suriye'de bulundu. Aracın çalınmasından sonra çok aradığını ancak bulamadığını ifade eden Mehmet Tanrıverdi, "Suriye'de çıkacağını hiç tahmin etmezdim" dedi.

5 yıl önce çalındı! Bulunduğu yer herkesi şaşırttı: Hiç tahmin etmezdim

Alınan bilgiye göre, Mehmet Tanrıverdi'ye ait kamyonet, 2014 yılında Sultangazi ilçesinden çalındı.

Azez Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen kamyonet, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden getirilerek sahibine teslim edildi.

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Tanrıverdi, AA muhabirine, çalınan aracının bulunduğunu duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.

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"SURİYE'DEN ÇIKACAĞINI HİÇ TAHMİN ETMEZDİM"

Aracın çalınmasından sonra çok aradığını ancak bulamadığını ifade eden Tanrıverdi, "Suriye'de çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Bulunduğunu duyduğumda sevindim, heyecanlandım. Eski arabamı satıp yeni araba almayı düşünüyorum." diye konuştu.

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Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası huzur ve güvenin sağlandığı bölgede araçlara plaka takma zorunluluğu getirilmesi nedeniyle kayıp ve çalıntı araçların tespit edilmeye başlandığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kamyonet Suriye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
demek öso çalmış.
acaba kimler bindi arabaya
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