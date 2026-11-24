Bahar havasının etkili olduğu günlerin ardından Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul'da rüzgârın lodostan karayele dönmesiyle sıcaklıklar kısa sürede 12 derece gerilerken, kentte gece sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise kar ve fırtına beklentisi nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 0 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul'da rüzgârın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla düştü. Gece 6 dereceye kadar gerileyen sıcaklığın gün içinde 7-8 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Soğuk havanın etkisini artıracağı çarşamba gecesi ise termometrelerin 0 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına ineceğini bildirdi. Çarşamba sabahı kentin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı beklendiğini belirten Valilik, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Valiliğin paylaştığı üç günlük hava tahminine göre İstanbul'da beklenen sıcaklıklar şöyle:

24 Kasım Salı: En düşük 6, en yüksek 9 derece

25 Kasım Çarşamba: En düşük 0, en yüksek 9 derece

26 Kasım Perşembe: En düşük 1, en yüksek 13 derece

Marmara Bölgesi'nde hissedilen sıcaklığın da 10 derecenin altına düştüğü kaydedildi. İstanbul'da perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselerek mevsim normalleri civarına yaklaşması bekleniyor.

19 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarılar, yoğun yağış ve kar beklenen iller ile fırtına ve kuvvetli sağanak riski bulunan iller olmak üzere iki grupta toplandı.

Yoğun yağış ve kar beklenen 8 il:

Giresun

Bayburt

Ordu

Artvin

Gümüşhane

Rize

Samsun

Trabzon

Fırtına ve kuvvetli sağanak beklenen 11 il:

Antalya

Kastamonu

Kayseri

Nevşehir

Niğde

Sakarya

Sivas

Zonguldak

Aksaray

Bartın

Düzce

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Yurdun farklı bölgelerinde yağışların etkili olması beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. Sakarya çevresinde hafif yağış görülürken İç Ege'de karayelin etkisiyle yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise gün boyunca sağanak yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e uzanan yağışların, Bolu ve Kastamonu ile 850 metre üzerindeki yüksek kesimlerde kara dönüşmesi bekleniyor. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas ve Kayseri hattında etkili olacak yağışların da gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da ise soğuk hava daha etkili olacak. Erzincan, Erzurum ve Bingöl'de bu akşam ve gece saatlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Erzurum ve Kars'ta gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.