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5 yıl önce verdiği röportaj sebebiyle Mert Fırat'a sosyal medyada 'tepki'

MAGAZİN HABERLERİ | 27.01.2018 11:18 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ünlü oyuncu Mert Fırat, çözüm sürecinin devam ettiği 2013 yılında verdiği röportajda, Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini ve zorunlu askerliğe karşı olduğunu söylemişti

5 yıl önce verdiği röportaj sebebiyle Mert Fırat'a sosyal medyada 'tepki'

Oyuncu Mert Fırat, 5 yıl önce çözüm süreci devam ederken verdiği bir röportajda 'PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini' söylemesi ve zorunlu askerliği karşı olduğunu ifade etmesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilere hedef oldu.

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Habertürk'ten Kübra Par'a verdiği röportajda, "Çocuğun olsa askere gönderir misin?" sorusuna "Askerlik yapmaması için elimden geleni yaparım" cevabını veren Fırat'ın sözleri, 5 yıl sonra yeniden gündem olurken; tepkilerin ardından Kadıköy Tiyatroları Platformu ile 'Sadece Diktatör" oyunu yaklaşık 9 kentte yasaklanan Barış Atay'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi de ünlü oyuncuya destek mesajı paylaştı.

Mert Fırat'la ilgili Twitter'da paylaşılan tepki ve destek mesajlarının bazıları şöyle:

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Mert Fırat'ın 5 yıl önce verdiği röportajın tepki çeken bölümleri şöyle:

Sence Öcalan'la görüşülmeli mi?

Evet, kesinlikle görüşülmeli. Koskoca bir halkın lider olarak kabul ettiği kişiyi muhatap almamak olmaz. "One minute" derler! Biz ister kabul edelim ister etmeyelim, Abdullah Öcalan Kürt halkının lideridir ve onu muhatap almamak Kürt halkını muhatap almamak olur.

Milliyetçi duygularının kabardığı dönemler oldu mu hiç?

Hayır, hiç olmadı. Bir ülkenin bayrağı, marşı, askeri değil de, insanının halleri beni etkiliyor. Halkın fakirliği etkiliyor mesela.. Devleti devlet yapan halktır. Bir şehit babasının çıkıp "on çocuğum olsa onunu da askere gönderirim" demesini anlayamıyorum ama elbette şehit cenazelerine çok üzülüyorum.

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Çocuğun olsa askere gönderir misin?

Hayır. Askerlik yapmaması için elimden geleni yaparım.

Zorunlu askerliğe karşı mısın?

Evet, karşıyım. Hatta gönüllü ve profesyonel askerliğe de karşıyım. Askerlik ve askerliğin gereği olan her şeye karşıyım! Bu Genelkurmay'a tamamen karşı olduğum için değil ama kim militarist olmak ister ki?

- Ordu olmadan devletin ayakta kalması mümkün mü?

Elbette mümkün. Ordusu olmayan bir sürü ülke var. İzlanda mesela!

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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat askerlik

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Helal be sana adamsın!
adamsın mert fırat....
bumu ünlü oyuncu
5 yıl öndeki bu söylenler zaten o zaman ki iktidarında söylemi. Ben tv o zaman bakan olan bülent arınç ın esasında öcalan masum ve namazında bir insan olduğunu dinlemiştim...
aynen öyle inanırım.
Paralı askerlik için millet niye kuyrukta peki ????
@a888 İşsizlikten olmasın o ? Yoksulluktan mesela.
Mert Fırata tepki gösteteceginize halihazırda sahte raporlarala çocuklarını askere göndermeyen ülkeyi yönetenlere tepki gösterin riyakarlar toplulugu..
İzlandaya git o zaman hiç durma
Tabi oraya gitsin
icimizde senin gibiler oldugu muddetce orduya ihtiyacimiz var iste triska.
Evetttt çok haklı ve doğru tespit.Ben de oğlumu askere yollamayacağım.Niye bakan vekil çocukları bedelli yapıyor da benim çocuğum onlara koruma veya kalkan olacak.Olmaz olamaz
bu ülkenin sana ve senin gibilerin cocuklarına ihtiyacı yok sen iş bankasını kaymagını yemeye devam et bir gün bogazında kalır cünkü oparalar bizim ve biz cocuklarımızı kına yakıp askere gönderenleriz
@necaticelik59 iş bankasından kim para yiyor belgen bilgin varsa paylaş boş boş konuştuğunu düşünüyorum.
Dogru soylemis helal olsun..,bende olsam bende gondermem... Garip vatan evlatlari cephede kellelerin cocuklari diskolarda barlarda turistik beldelerde...ne o.VATAN MILLET SAKARYA.Benim sulalemde bu ulke icin verilmis onlarca sehit var ama ben bir suriyeli kadar deger gormedim bu yasima kadar ve hala ulkenin sahibi olmam gerekirken kiraciyim..,askerlik bizemi kalmis
tepki verenleri araştırın ya bedelli yapmışlar yada çocuklarına çürük almışlar :)
Dün askeri linç eden çomarlar bugün askerci oldu çıktı. eskilere giderseniz duymak istemeyeceğiniz bir sürü şey bulabilirsiniz... :)
para kazandırmayın oynadıgı fızılerı ve yonetmenlere ders verın
Türkiye de ırkçılık aldı başını gidiyor.farklı düşünceye bile tahammül kalmadı.hemde devletin en tepesindekiler tarafından linç ediliyorlar.düşüncenin özgür olmadığı toplumların akıbeti ve durumu ortadayken bireylerin en temel hakları konusunda bile bir talepte bulunmasını hazmedemiyoruz.kutlarım.en azından cesaret göstermiş
lafı soyle soyle sonra linç edildi nası iş bu ben anlamadım.
biz ne sözler, ne satışlar, ne atarlar, ne yalanlar, ne ensarlar, ne paralı askerler, ne yalakalar, ne bedava vatan satanlar, ne cemaatciler, ne kansızlar gördük,,,, hani geçmiş geçmişte kalıyordu, hani 40 çocuk ağlarken bir kereden birşey olmazdı, hani kandırılmıştık,,, Mert FIRAT mı bunları yapan, varsa Allah korkunuz, askere gitmemek için ortam yaratanlara sallayın, gün ışığı görebiliyormusunuz, vatan için can feda evet ama piyonluğa asla...
Ülkenin, bölgenin ve komşuların hatta dünyanın konum, tutum ve hayallerini analiz etmeden konuşmak sanatçılık yada ilericilik olamaz; hainlik ve ukelalık olur. İzlanda örnek verilmiş. Kim neylesin İzlanda'yı. İzlandanın coğrafi konumu ile Türkiye'nin coğrafi konumu bir mi? Savaşın iyi bir şey olmadığını çoğu insan biliyor. Ama barışı sağlamanın yolu savaştan geçiyor. Adamlar gelecek vatanımızı bölecek parçalayacak biz de savaş kötü şey diyeceğiz. Olmaz öyle şey. Vatanımız ve devletimizin bekası için ordu gerekir. Her vatandaşın da vatandaşlık görevini yapması gerekir.
BU GİBİLERİ MİLLET MEŞHUR EDİYOR,SENİN YAŞINDAKİLER ŞEHİT OLUYORKEN SEN HUZUR İÇİNDE UYUYORSUN,SENİN DİZİLERİNİ BİR DAHA SEYRETMEM,AMA DESİNLER ASKERLİK DİZİSİ ÇEKECEĞİZ PARA ÇOK YAAA KOŞA KOŞA GİDERSİNİZ,SİZ SANATCI OLMAYI BIRAKIN ÖNCE ADAM OLUN.
mert fırata gösterdiğiniz tepkileri asıl göstermeniz gereken yerde gösterebilseniz keşke korkuyorsunuz değilmi
Mert Fırat kimdi yaaa hatırlayamadım.
Senin ne işin var bu ülkede.
al işte kimsenin sallamadığı kalıntı bir anda adam! oldu başımıza
sanatçı musvettesi zorla işbankası reklamlarında oynayan adam
bu kim
aynı fikirdeyim yakınlarımın çok şehidi var ne için öldüler baştakilerin oyunları yüzünden ateş düştügü yeri yakıyor o gencecik çocuklarımızı birileri oy kazansın diyemi askere gönderiyoruz
çok doğru baştaki yöneticilerin çocukları hep bedeli askerlik yaptılar, onlara bir şey diyen ama normal vatandaşa geldimi başka.
nedense ülkeye askere milli değerlere laf söyleyen herkes aydın oluyor, ama bu ülkede milyar dolarları kazanıp o bar senin bu gece klubu benim yerken aydınlıklar unutuluyor, tavırlar aynı nobel ödül komitesi gibi ülkene karşı gel say söv hakaret et ödülü kap büyük sanatcı ol...
bu ülkedeyaşıyorsan bu ülkeden para kazanıyorsan bu ülkede nefes alıyorsan bu ülkeye hainlik yapmayacaksın yapacak olursan git başka ülkeye
Siyasilerin, Bakanların, Milletvekillerin, Müsteşarların, Zenginlerin çocukları sahte çürük raporu ile vatan ve namus borcundan kacacaklar, sonra meydanlara çıkıp vatan-millet-sakarya edebiyatı yspacaklar, bizim çocuklarda gıdıp askerde ölecek ölemiii? Alırsın arabadan soğanı. Yerken, kazanırken,eğlenirken esşit değilsek hiç kusura bakmayın adam haklı. Bende ilerde çocumu askere göndermemek için aynı şimdiki siyasilerin kendi çocukları için yaptığı yöntemlerle oğlumu askere göndermicemmm. Ne demişler " Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar".
Bu haberlerin yaşadığımız bu günlerde bilinçli olarak gündeme getiriliyor..amaç Afrin operasyonunu sulandırmak ve engellemek..aslında askerlikten soğutma suçunu işliyorlar.yetkili mercileri göreve çağırıyoruz.
çocuğunu askere göndermek istemeyenin ifade özgürlüğüdür. göndermek isteyen de gönderir ne var bunda.
ADAMSIN MERT....
Askerlik insanı Dünyadaki zorlu şartlara hazırlar ve o zorlukları yenmek için cesaret ve sabırlı olmayı öğretir.Bir yandan da vicdan muhasebesini iyi kullanmayı ve nerede ne yapılacağını insanlara gösterir kişisel gelişim için biçilmiş kaftandır.Valla askerlik bitti sivil hayat çok boş geliyor yine olsa yine giderim...
herkesin fikrine saygı duymak lazım.paralı askerlik dururken fakirin çocuğuna buzdolabı ,kömür ver,sende gemiciklrini yürütmeye bak..
ben olsam bende göndermem vatanmış vatana birazda düşünerek sahip çıkın
kusura bakmayin ama bizim asker acemi birliğinde bir paşa dursun ve ona slm versin diye aylarca egitim yapilir. usta birliğinde ise acemi isen yine mintika nöbet ile geçen günler. kimse kusura bakmasın ama lejyonerlik sistemi gelmeli. yani patates soyan er değilde polis nasil maas alıp ülke için birsey yapıyor sa dış guvenlikte oyle olmali. kimse kusura bakmasın ama herkes askerlik yaptı.sadece tek soru bu patates soyan betekare tahfanin ne şansı var.?
Zaten bu söylediği iki şey, Ak partinin o yıllarda programında olan şeyler. Kızmaya bozulmaya gerek yok
Mert Fıratı hedef gösterenin kendisi ile kişisel bir sorunu mu var acaba yoksa yetekli diye kıskanıyor mu? Meyve veren ağaç taşlanır derler. Röportajın yapıldığı tahihin üzerinden yıllar geçmiş şimdi mi gelmiş aklına bu kişinin ortaya atmak. Neden insanların emeğine saygı göstermeyip ekmeğinden etmeye çalışıyorsunuz. Aslında kötülük düşünmek daha zor iyilik ise çok kolay herkese öneririm. Allah herkese akıl fikir vermiş bizler de onları iyi yönde düşünerek faydalı işlerde kullanalım. Birbirimizi "yiyerek" değil.
bi insanın dini düşüncesi siyasi görüşü ne olursa olsun önce insan olacak.bugün kara diyenler yarın beyaz demicek.menfaat için yanar döner olmıcak ülke olarak gerçekten iyi günler geçirmiyoruz ALLAH sounumuzu hayır eylesin barış olsun diyen insan savaş diyenden daha değersizleşmiş
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