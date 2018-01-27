5 yıl önce verdiği röportaj sebebiyle Mert Fırat'a sosyal medyada 'tepki'

Oyuncu Mert Fırat, 5 yıl önce çözüm süreci devam ederken verdiği bir röportajda 'PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini' söylemesi ve zorunlu askerliği karşı olduğunu ifade etmesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilere hedef oldu.

Habertürk'ten Kübra Par'a verdiği röportajda, "Çocuğun olsa askere gönderir misin?" sorusuna "Askerlik yapmaması için elimden geleni yaparım" cevabını veren Fırat'ın sözleri, 5 yıl sonra yeniden gündem olurken; tepkilerin ardından Kadıköy Tiyatroları Platformu ile 'Sadece Diktatör" oyunu yaklaşık 9 kentte yasaklanan Barış Atay'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi de ünlü oyuncuya destek mesajı paylaştı.

Mert Fırat'la ilgili Twitter'da paylaşılan tepki ve destek mesajlarının bazıları şöyle:

Mert Fırat'ın 5 yıl önce verdiği röportajın tepki çeken bölümleri şöyle:

Sence Öcalan'la görüşülmeli mi?

Evet, kesinlikle görüşülmeli. Koskoca bir halkın lider olarak kabul ettiği kişiyi muhatap almamak olmaz. "One minute" derler! Biz ister kabul edelim ister etmeyelim, Abdullah Öcalan Kürt halkının lideridir ve onu muhatap almamak Kürt halkını muhatap almamak olur.