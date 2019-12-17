5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırıldı

Ev kazalarında genellikle zeminin kaygan ve ıslak olması, yerde oyuncak ve diğer yabancı cisimlerin bulunmasının özellikle küçük çocukların düşmelerine zemin hazırladığını belirten Uz. Dr. Deniz, pencere ve balkon kapılarının kontrolsüz bir şekilde açık tutulması, çocuğun yatağının çevresinde korkuluk bulunmamasının da yaşamı tehdit edici kazalara yol açtığını söyledi. Besin ve ilaç zehirlenmeleri, deterjan, kireç çözücü gibi ev kimyasallarla çocukların temasının da zehirlenmelerin en önemli nedenleri olduğunu kaydeden Uz. Dr. Deniz, “Bu ve bu şekilde ortaya çıkan çeşitli ev kazaları nedeniyle Türkiye’de, son 5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırılmış ve bunlardan 2 bini hayatını kaybetmiştir. Yaşanan kazalar sırasında öncelikle yapmanız gereken şey panik yapmayıp soğukkanlılığınızı korumanızdır. Çocuğunuzu güvenli bir şekilde kaza ortamından uzaklaştırdıktan sonra başta 112 olmak üzere ilgili acil numaraları arayarak profesyonel destek alın ve onların önerileri doğrultusunda hareket edin. Çünkü çocuğunuz bağımsız yürümeyi öğrenene kadar gözetim altında tutulmalıdır” diye konuştu.