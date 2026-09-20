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5 yıldır bağlarda buluşup kazanlarla pekmez kaynatıyorlar!

Tarım şehri Konya'da bağları ile meşhur Meram'da geleneksel bağbozumu ve pekmez kaynatma heyecanı yaşandı. Meram bağlarından toplanan nazlı, dimrit, aladiriz üzümlerinden elde edilen şıralar dev kazanlarda odun ateşinde kaynadı. Bağbozumu etkinliğine gelen vatandaşlara pekmez, bulgur ve mısır ikram edildi.

5 yıldır bağlarda buluşup kazanlarla pekmez kaynatıyorlar!
Çiğdem Berfin Sevinç

Konya'nın kadim ilçesi Meram'da bir gelenek yeniden yaşatılırken misafirler ayrıca şehir kültürünün bir parçası olan Barana ile de eğlenceli bir gün geçirdi.

Meram Belediyesi'nin Geleneksel Bağbozumu ve Pekmez Kaynatma Festivali, Meram Bağı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte üzüm hasadı yapıldı, pekmez kazanları kaynatıldı, bulgur pişirildi. Konya'nın bağ kültürünü yaşatmak amacıyla oluşturulan Meram Bağı, beşinci kez bağbozumu heyecanına ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar bağdaki üzümleri toplarken, kazanların başında pekmez köpürtüldü. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez ve bulgur katılımcılara ikram edildi. Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde hem gelenekler yaşatıldı hem de damaklar şenlendi.

5 yıldır bağlarda buluşup kazanlarla pekmez kaynatıyorlar! 1

Vali İbrahim Akın ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kazanların başına geçerek pekmez köpürttü ve misafirlere bulgur ikramı yaptı. Vatandaşlar, hem Meram Bağı'nı hayata geçirdiği hem de bu gelenekleri böyle bir şölenle yaşattığı için Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Meram Bağlarından getirilen üzümler vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Etkinlik, Meram'ın geçmişten bugüne taşıdığı yaşam kültürünün de yeniden hatırlanmasına vesile oldu. Farklı kuşaklardan vatandaşları aynı sofrada buluşturan programda, geçmişte Meram bağlarında yaşanan hasat günleri canlandırıldı.

5 yıldır bağlarda buluşup kazanlarla pekmez kaynatıyorlar! 2

"AMACIMIZ MERAM'IN YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIMAK"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın yalnızca yeşili ve bağlarıyla değil, kendine özgü yaşam kültürüyle de önemli bir mirasa sahip olduğunu belirterek, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Meram'ın özel bir yaşam kültürüne sahip olduğunu ifade eden Kavuş, "Biz bugün bu kültürü yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Bağbozumuyla üzümleri topluyor, pekmez kaynatıyor, bulgur pişiriyor ve bu gelenekleri vatandaşlarımızla birlikte yeniden yaşatıyoruz. Amacımız, şehir hayatının içinde giderek unutulan Meram'ın yaşam kültürünü hem Konyalılara hatırlatmak hem de şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize tanıtmak" dedi.

5 yıldır bağlarda buluşup kazanlarla pekmez kaynatıyorlar! 3

"YEŞİLİYLE MEŞHUR MERAM'A YAKIŞIR BİR ALAN VE ETKİNLİK OLDU"

Meram Bağı hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Meram, bağlarıyla ve yeşiliyle marka bir ilçe. Burası 18 bin metrekarelik bir alan. İçinde taş evimiz ve binden fazla üzüm asmamız, 200'ün üzerinde meyve ağacımız var. Yaşları 150 ile 200 arasında değişen pelit ağaçlarımızda sincaplarımız karşılıyor misafirlerimizi. Her yönüyle nostaljik bir alan. Meram Bağı, ruhu ve görüntüsüyle gurur duyduğumuz yatırımlardan biri oldu."

5 yıldır bağlarda buluşup kazanlarla pekmez kaynatıyorlar! 4

"GEÇMİŞİ GELECEĞE TAŞIYAN KIYMETLİ BİR ESER"

Konya Valisi İbrahim Akın da Meram Bağı'na özellikle gelmek istediğini belirterek, buradaki Bağbozumu ve Pekmez Kaynatma Etkinliğinin kendisini çocukluk yıllarına götürdüğünü söyledi. Bağbozumu ve pekmez kaynatma geleneğini çocukluğundan bildiğini ifade eden Akın, "Buraya girdiğimizde hissettiğimiz pekmez kokusu beni çocukluğuma götürdü. Meram Bağı, geçmişi geleceğe taşıyan kıymetli bir eser olmuş. Bu tür etkinliklerle geleneklerimizin ve yaşam biçimimizin gelecek nesillere aktarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Baranası'nın da sahne aldığı etkinlik, pekmez ve bulgur ikramlarının ardından sona erdi. Meram Bağı'nda yaşatılan geleneksel hasat atmosferi, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

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Anahtar Kelimeler:
pekmez Konya festival
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