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  4. 5 yıldır sahnelerde yoktu... Usta sanatçı Neşe Karaböcek sahnelere geri döndü!

5 yıldır sahnelerde yoktu... Usta sanatçı Neşe Karaböcek sahnelere geri döndü!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 12:37
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Neşe Karaböcek, oğlunun vefatının ardından ilk defa sahneye çıktı. 5 yıl sonra özel bir gecede sahnede olan Karaböcek, sahnede 2,5 saat kaldı.

5 yıldır sahnelerde yoktu... Usta sanatçı Neşe Karaböcek sahnelere geri döndü!

"Sürünüyorum", "Kırılsın Ellerim", “Kaybolan Hayaller”, “Artık Sevmeyeceğim” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Neşe Karaböcek, 2019 yılında evlat acısı yaşamıştı.

Karaböcek'in gazeteci Tevfik Yener'den olan oğlu Hasan Ali Yener 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

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Oğlu Hasan Yener'in vefatının ardından sahneye çıkmayan Neşe Karaböcek, 5 yıl sonra verdiği konserinde yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı.

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En sevilen şarkılarını ve hayranlarından gelen istekleri okuyan usta sanatçı, sahneleri özlediğini belirtti.

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Neşe Karaböcek ele hasan ali yener
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