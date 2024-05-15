5 yıldır sahnelerde yoktu... Usta sanatçı Neşe Karaböcek sahnelere geri döndü!

"Sürünüyorum", "Kırılsın Ellerim", “Kaybolan Hayaller”, “Artık Sevmeyeceğim” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Neşe Karaböcek, 2019 yılında evlat acısı yaşamıştı.
Karaböcek'in gazeteci Tevfik Yener'den olan oğlu Hasan Ali Yener 2019 yılında hayatını kaybetmişti.
Oğlu Hasan Yener'in vefatının ardından sahneye çıkmayan Neşe Karaböcek, 5 yıl sonra verdiği konserinde yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı.
En sevilen şarkılarını ve hayranlarından gelen istekleri okuyan usta sanatçı, sahneleri özlediğini belirtti.