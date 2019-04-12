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50'den fazla var! Bölge sakinleri yardım bekliyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 12.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde 10 metre derinlik ve çapa sahip yeni bir obruk oluştu. Sık sık obruk oluşumların yaşandığı ilçede merkeze 7 kilometre uzaklıkta Küçük Karakuyu mevkisinde, yaylaları birbirine bağlayan yolda oluşan obruk, bölgede çalışan işçiler tarafından fark edildi.

50'den fazla var! Bölge sakinleri yardım bekliyor

İşçiler durumu belediyenin zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler obruğun çevresini tellerle kapattı.

Obruğun oluşumu sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi.

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Oluşumun yakınında buğday tarlası bulunan çiftçi Adem Aydemir, aynı bölgede yaklaşık 50 obruk olduğunu yeni obrukların da oluşmaya devam ettiğini söyledi.

Obrukların bölgede yaşayanlar için endişe doğurduğunu belirten Aydemir şöyle konuştu:

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"İlkbahar gelince bölgedeki tarlalarda ve yaylalarda çalışmalar başlıyor. Obruğun yolda oluşması bu yüzden endişe verici çünkü çalışmanın başlaması ile yoldaki araç trafiği de artıyor. O sıralarda araç geçişi olmamasına şükrediyoruz. Yolda veya tarlada küçük bir çukur görsek korkuyoruz. Bu obruğun yanında beli aralıklarla 10 tane daha obruk var. Devletimizin bu konuyu araştırmasını istiyoruz. Gece evde uyurken, traktörle giderken obruk olacak mı diye korkuyor ve etkileniyoruz. Ancak şu ana kadar can kaybının olmamasına da seviniyoruz." (AA)

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obruk konya

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