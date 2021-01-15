50 kilo veren Catherine Tyldesley: Merdiven çıkamıyordum

Kamera karşısına geçtiği 'Coronation Street' adlı diziyle adını duyuran oyuncu Catherine Tyldesley, sıkı bir diyet ve egzersiz programı sayesinde 50 kilo verdi.

Bambaşka bir görünüme kavuşan Tyldesley, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

37 yaşındaki Catherine Tyldesley, bir takipçisinin, "Sizi, bu kadar çok kilo verme konusunda ne motive etti?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Nefes nefese kalmadan merdiven çıkamıyordum. Enerjim sıfırdı ve cildim de korkunçtu. Beslenme konusunda kendimi eğitmek yaptığım en iyi şeydi.

Bir dönem 54 beden olduğunu ifade eden oyuncu, 'Coronation Street'in kadrosuna katılmadan önce yaşadığı bu kilo verme süreci hakkında konuştu.

Tom Pitfield ile evliliğinden Alfie James adında bir çocuğu olan Tyldesley, 2013 yılında bir yönetmenin kendisine, "Başrol karakterlerini oynamak için şişmansın" demesinin ardından zayıflamaya karar verdiğini belirtti.



