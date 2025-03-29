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  4. 50 yıl önce kayboldu 20 yıl önce kemikleri bulundu! 13 yaşındaki kız 4700 km uzakta nasıl öldü? Gizem dolu dosya...

50 yıl önce kayboldu 20 yıl önce kemikleri bulundu! 13 yaşındaki kız 4700 km uzakta nasıl öldü? Gizem dolu dosya...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 10:03
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1975 yılında New York'ta kaybolan 13 yaşındaki Laura O'Malley'nin cenazesi, 1995'te Kaliforniya'da bulundu. 2019'da yapılan DNA testleriyle kimliği belirlenen O'Malley'nin ölümünün ardındaki gizem sürüyor.

50 yıl önce kayboldu 20 yıl önce kemikleri bulundu! 13 yaşındaki kız 4700 km uzakta nasıl öldü? Gizem dolu dosya...

1975 yılında New York'ta kaybolan 13 yaşındaki Laura O'Malley, 50 yıl sonra kimlik tespiti yapılan cenazesiyle gündeme geldi. O'Malley'nin cenazesi, 1995 yılında Kaliforniya'nın Santa Cruz bölgesinde bir nehir yatağında bulunmuştu. Ancak, cesedin kimliği yıllarca belirlenememişti.

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YILLARCA ARADILAR

O'Malley'nin kaybolduğu dönemde ailesi, üvey babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evini terk ettiğini belirtmişti. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesi, kızlarını bulmak için yıllarca çaba harcamış ve kaybolduğu dönemde çeşitli ipuçları aramıştı. Ancak hiçbir somut bilgiye ulaşamamışlardı.

KİLOMETRELERCE UZAKTA BULUNDU

2019 yılında, Santa Cruz İlçe Şerif Ofisi olayla ilgili yeniden bir araştırma başlattı. Bu araştırmalar sırasında yapılan DNA analizleri ve genetik testler sayesinde, cesedin Laura O'Malley'ye ait olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan karbon tarihleme, O'Malley'nin 1960'larda doğduğunu ve 1977 ile 1984 yılları arasında öldüğünü ortaya koydu.

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SORUŞTURMA HALA SÜRÜYOR

Yetkililer, O'Malley'nin ölümüne dair bazı soruların hala cevapsız kaldığını belirtiyor. O'Malley'nin Kaliforniya'ya nasıl gittiği ve ölümünün ardındaki gizem henüz çözülememiş durumda. Yetkililer soruşturmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
New York Kaliforniya DNA
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