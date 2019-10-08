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500 kilogramlık dönere Rus akını

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DÜNYA  | 08.10.2019 21:06 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkent Moskova'da, Türk ustaların yaptığı 500 kilogramlık döner büyük ilgi gördü.

500 kilogramlık dönere Rus akını

Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Uluslararası Pir Expo Fuarı'nda mutfak malzemeleri üreten Türk firmaları da yer aldı.

RUS VATANDAŞLAR SIRA OLUŞTURDU

Fuarda, Türk ustaların yaptığı yarım tonluk döner büyük ilgi gördü. Büyük makinesinde pişirilen döner, fuara katılanlara ikram edildi. Dönerin tadına bakmak isteyen Rus vatandaşlar sıra oluşturdu.

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Fuara katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönerin 500 kilogram olduğunu ve Rus vatandaşların dönere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Uçar, dünyanın her yerinde Türk mutfağını tanıtmak için çeşitli etkinliklere katıldıklarını dile getirdi.

Türk ve Rus kültürlerini pekiştirmeye çalıştıklarına işaret eden Uçar, "İki kültürü, damak tadıyla ve turizmle birleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya Moskova kilogram Rus akını döner

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