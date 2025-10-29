YEMEK

51 kiloluk dev bal kabağı: Ata tohumundan üretilen kabak tarladan 2 kişiyle taşındı! Kilosu 25 lira...

Sivas’ta bir çiftçi, ata tohumundan yetiştirdiği 51 kilogramlık dev bal kabağıyla dikkatleri üzerine çekti. Ortalama 8-10 kilo ağırlığında olan bal kabaklarının aksine tam 51 kiloya ulaşan dev kabak, görenlerin ilgisini topladı. Tarladan iki kişinin yardımıyla taşınan ve kilosu 25 liradan satışa çıkarılan kabak, tezgahta sergilendiği anda vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sivas'ta bir çiftçi, 51 kilogram ağırlığında dev bir bal kabağı yetiştirdi. Mayıs ayının ortasında ekilen bal kabağı, ekim ayında hasat edildi.

51 KİLOLUK DEV KABAK

Kilosu 25 liradan satışa çıkarılan kabak, tarlada hasat edilirken iki kişinin yardımıyla taşındı. Bal kabakları ortalama 8 ila 10 kilogram ağırlığında olurken, 51 kiloluk dev kabak boyutuyla dikkat çekti.

Tezgahta satış için sergilenen dev kabak, çevredekilerin de ilgisini çekti. Vatandaşlar, bu büyüklükte bir bal kabağını ilk kez gördüklerini belirterek, kabakla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"KİLOSUNU 25 LİRAYA SATTIK"

Dev bal kabağını yetiştiren çiftçi Mehmet Önk, "Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Bu kabağı amca oğlumla birlikte yetiştirdik. Bunu hazırlarken tarlanın yeri çok önemli. Mayısın ortasında toprağa ekeriz, ekimin ortasında da keser toplarız. Bu kabağın diğerlerinden farklı olma sebebi, tohumunun ata tohumu olması. Tam olarak 51 kilo geliyor. Tarlada hasat edip motora yüklerken iki kişi zor kaldırdık. Tam olarak 51 kilo, kilosunu 25 liraya sattık. Daha önce de böyle büyük ekmiştim ama o 37 kilo gelmişti, böylesine rastlamadık. Bal kabağına sarılmaya çalışınca iki kolum zor kavuşuyor" dedi.

"ÇOK BAL KABAĞI YEDİK AMA BÖYLE BÜYÜĞÜNÜ HİÇ GÖRMEDİK"

Dev bal kabağı ile hatıra fotoğrafı çektiren Bekir Çınar, "Ben bu bal kabağını yoldan geçerken gördüm, şok oldum. Ağabeyimizi uzun süredir tanırım, çok bal kabağı yedik ama böyle büyüğünü hiç görmedik. Kendisine bu bal kabağını yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Sivas'ımıza, ülkemize böyle bir bal kabağını tanıttığı için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

