51 yaşındaki Jennifer Lopez'den seksi şov! Geceye damga vurdu

2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede sahne alan Jennifer Lopez performansıyla yine ağızları açık bıraktı.

Yıldızlarla dolu ödül şovunda Justin Bieber, Shawn Mendes, Billie Eilish, The Weeknd, Dua Lipa, Katy Perry de performanslarıyla yer aldı ancak hepsi Jennifer Lopez'in gölgesinde kaldı.

Siyah transparanla sahneye çıkan 52 yaşındaki JLO sahnede inanılmaz bir performans sergiledi.

Megan Thee Stallion ile birlikte 2020 Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahne alan JLO seksi halleriyle göz kamaştırdı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı Beyonce'un şovunun neredeyse aynısını yapmakla suçladı.



