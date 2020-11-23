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  4. 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den seksi şov! Geceye damga vurdu

51 yaşındaki Jennifer Lopez'den seksi şov! Geceye damga vurdu

23.11.2020 15:57 | Son Güncelleme:
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2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahnesine 51 yaşındaki Jennifer Lopez seksi gösterisiyle damga vurdu. Lopez şovuyla yine farkını ortaya koydu.

2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede sahne alan Jennifer Lopez performansıyla yine ağızları açık bıraktı.

Yıldızlarla dolu ödül şovunda Justin Bieber, Shawn Mendes, Billie Eilish, The Weeknd, Dua Lipa, Katy Perry de performanslarıyla yer aldı ancak hepsi Jennifer Lopez'in gölgesinde kaldı.

Siyah transparanla sahneye çıkan 52 yaşındaki JLO sahnede inanılmaz bir performans sergiledi.

Megan Thee Stallion ile birlikte 2020 Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahne alan JLO seksi halleriyle göz kamaştırdı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı Beyonce'un şovunun neredeyse aynısını yapmakla suçladı.


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