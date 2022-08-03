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51 yaşındaki Saba Tümer'den bikinili poz! Yorum yağdı

03.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle poz verdi. 51 yaşındaki Tümer, fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

51 yaşındaki Saba Tümer'den bikinili poz! Yorum yağdı

Kahkahası ile adından söz ettiren sevilen sunucu ve yazar Saba Tümer, yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Tümer, bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan 51 yaşındaki Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle verdiği pozu paylaştı. Denizin içinde yatarak poz veren Tümer'in düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.
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POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzun süredir tatil yapan Saba Tümer, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Hesabını aktif olarak kullanan Tümer'in paylaşımları da takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

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Saba Tümer
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