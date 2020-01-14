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  4. "52. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri"nin adayları açıklandı

"52. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri"nin adayları açıklandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 20:51 | Son Güncelleme

Geçen yıl Türkiye'deki sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımlar üzerinden gerçekleştirilen oylama sonucunda, başta "En İyi Film" olmak üzere 11 dalda 5 aday seçildi

İSTANBUL (AA) - Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından bu yıl 52. kez düzenlenen "Türkiye Sineması Ödülleri"nin adayları belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, SİYAD üyelerinin 2019'da Türkiye'deki sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımlar üzerinden gerçekleştirdiği oylama sonucunda, başta "En İyi Film" olmak üzere 11 dalda 5 aday seçildi.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adaylarının ise ilerleyen günlerde belirlenecek.

Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından mart ayında düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Açıklanan 2019 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri kapsamında "En İyi Film" adaylarında "Görülmüştür", "Kız Kardeşler", "Kraliçe Lear", "Küçük Şeyler" ve "Sibel" yapımları yer alırken, "En İyi Yönetmen" dalında Emin Alper, Pelin Esmer, Serhat Karaaslan, Kıvanç Sezer ve Çağla Zencirci yarışacak.

"En İyi Senaryo" dalında da adaylar "Kız Kardeşler" adlı yapımla yine Emin Alper, "Nebula" ile Tarık Aktaş, "Görülmüştür" ile Serhat Karaaslan, "Küçük Şeyler" ile Kıvanç Sezer ve "Sibel" adlı filminin senaristleri Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti ve Ramata Sy olarak belirlendi.

Ödüllerin adayları kapsamında ayrıca "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde Cemre Ebüzziya, Kübra Kip, Başak Özcan, Damla Sönmez, Ece Yüksel, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Kayhan Açıkgöz, Berkay Ateş, Caner Cindoruk, Hayat Van Eck ve Alican Yücesoy yarışacak.

"Bir Aşk İki Hayat" filmi ile Cem Öget, "Mucize 2: Aşk" ile Mahsun Kırmızıgül, Tevfik Akbaşlı ve Yıldıray Gürgen, "Kız Kardeşler" ile Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou, "Kapı" ile Güldiyar Tanrıdağlı, "Anadolu Turnesi" filmi ile Venus Music Peace Band "En İyi Müzik" kategorisinde yer alırken, "En İyi Kurgu"da "Görülmüştür" ile Ali Aga, "Kız Kardeşler" Çiçek Kahraman, "Sibel" ile Veronique Lange, "Küçük Şeyler" ile Selda Taşkın ve "Bir Aşk İki Hayat" ile Aylin Zoi Tinel ve Erhan Acar yarışacak.

Bu yıl "En İyi Sanat Yönetimi" adayları ise "Kız Kardeşler" ile Osman Çankırılı, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" ile Soydan Kuş, "Sibel" ile Osman Özcan, "7. Koğuştaki Mucize" ile Hakan Yarkın ve "Küçük Şeyler" ile Alceste Wegner ve Reyhan Acar olarak açıklandı.

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