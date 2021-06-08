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52 yaşındaki model Helena Christensen'dan üstsüz paylaşım!

08.06.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

52 yaşındaki eski Victoria's Secret modeli Helena Christensen, kusursuz fiziği ile kendine hayran bıraktı.

52 yaşındaki model Helena Christensen'dan üstsüz paylaşım!

Ünlü model Helena Christensen, yaşına meydan okuyan çehresi ve fiziği ile dünyanın en ikonik süper modellerinden biri olarak anılıyor. Ünlü model geçtiğimiz gün mayo çekimi için poz verirken yine inanılmaz görünüyordu.

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52 yaşındaki model, gergin bacakları ve göğüs dekoltesiyle yaşının çok daha gerisinde bir görünüm sergiliyor.

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Bir diğer müstehcen fotoğrafta, eski Victoria's Secret meleği üstsüz poz verdi. Ağaca sarılarak poz veren ünlü model, yaşsız olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi.

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Pandemide mayo tasarlamaya başlayan Eski Victoria's Secret modeli elde ettiği gelirin bir kısmını, salgınından olumsuz yönde etkilenen New York'un yaşlı halkına yardım eden bir vakfa bağışlayacağını açıklamıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bazı insanın bünyesinde var dirilik yani canlılık. Maşallah diyelim de sonra nazar değdirip te toprak altına uğurlamayalım Helena hanımı.

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