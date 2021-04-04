54 yaşındaki Halle Berry transparan elbisesiyle poz verdi

Eski güzellik kraliçesi ve Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Müzisyen Van Hunt ile bir süredir beraber olan oyuncu, Instagram hesabından aşk dolu fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kamera karşısına geçen mutlu çift, o anları Instagram’dan paylaştı. Eski Bond kızı Halle Berry, kırmızı transparan elbisesiyle hayranlarından tam puan aldı. Fotoğraflarda Halle Berry’e sevgilisi de eşlik etti. Makyajsız doğal haliyle poz veren Halle Berry’nin fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.

Halle Berry’nin 51 yaşındaki müzisyen sevgilisi Van Hunt, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada; Halle ile tanışmanın hayatını daha iyi hale getirdiğini dile getirdi.

