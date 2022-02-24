55 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek! Hastanede karışmışlar…

ABD’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 1964 yılında doğumda yanlışlıkla karışmış iki Amerikalı kadın, durumu ancak onlarca yıl sonra, çoktan çocuk sahibi olmuş ve ebeveynlerini kaybetmişken fark ettiler.

Tina Ennis ve Jill Lopez, 18 Mayıs 1964'te Oklahoma'daki Duncan Hastanesi'nde doğdular. Trajik bir şekilde doğumda karışan ikili birbirlerinin ebeveynlerine teslim edildiler.

DNA TESTİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

2019'da Ennis, DNA testi yaptırdı ve tanımadığı isimlerle dolu bir liste görünce kafası karıştı. Onu yetiştiren anne Kathryn Jones da DNA testi yaptırdı ve böylece hiçbir ilişkileri olmadığını öğrendiler.

ONU İKNA EDEN KIZI OLDU

Ennis'in kızı, Ennis ile aynı gün doğan ve yöre halkından olan Lopez'in izini bulmadan önce annesini hastanede karışmış olabileceği fikrine ikna etti. Sonrasında Lopez’i buldu ve onu da DNA testi yapmaya ikna ettiler.

Bunun üzerine Lopez testi yaptırdı ve kendisinin Ennis'in annesi Kathryn Jones'un gerçek biyolojik kızı olduğunu öğrendi.

HASTANE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Perişan olan üç kadın, Duncan Bölge Hastanesi'ne dikkatsizlik ve ihmalkârlık iddiasıyla dava açtılar.

Hastane, ikilinin 1975 yılında diğer ikilinin karıştırıldığı iddia edilen yerel hastanelerle aynı kuruluş olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

ACI TATLI BİR DENEYİM

Maalesef, Jill Lopez ve Kathryn Jones tekrar bir araya gelebilse de, Ennis'in biyolojik ailesi uzun zaman önce ölmüştü. Kathryn Jones kızıyla ilk kez tanıştığı için çok mutluydu, ama aynı zamanda hayatının bir faslını kapattığından bu deneyimin onun için acı tatlı bir deneyim olduğunu söyledi.

‘KİMSEYE DİLEYECEĞİM BİR ŞEY DEĞİLDİ’

Jones açıklamalarının devamında şöyle dedi: "Kızımı ve torunlarımı da kaybediyormuşum gibi hissettim.”

Gergin aile bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken, üç kadın son Noel'i birlikte geçirdi. Ennis yaşadıkları için "Dışarıdan hepimiz muhtemelen oldukça iyi görünüyoruz. Ama benim düşünceme göre, kimseye dileyeceğim bir şey değildi” ifadelerini kullandı.



