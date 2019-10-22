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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

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SİNEMA TV  | 22.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Bu yıl “Öze Dönüş” temasıyla yola çıkan ve Altın Portakal adının yanı sıra Ulusal Yarışmalarına yeniden kavuşan festivalde 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filmi gösterilecek.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

26 Ekim’de geleneksel kortej coşkusuyla merhaba diyecek festivalin açılış töreninde Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e Onur Ödülleri verilirken, usta oyuncu Can Kolukısa da Yıldırım Önal Anı Ödülü’nü alacak.

Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, ilki verilecek Cahide Sonku Ödülü ve 150 üniversite öğrencili Altın Portakal Sinema Okulu ile heyecan yaratan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 milyon 437 bin 500 TL değerindeki ödülleriyle sinemaya desteğine devam edecek.

Türkiye’nin en köklü film etkinliği olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Ekim’de başlayacak ve “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşecek olan festivalde, 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filmi gösterilecek.

Festival afişini Türkan Şoray süslüyor

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin dikkat çekici afişinde Türkan Şoray’ın ikonik görüntüsü kullanıldı. “Öze Dönüş” temasından yola çıkarak kurgulanan afişin yüzü olan Şoray, 1964’te Metin Erksan filmi “Acı Hayat”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu seçilerek, Altın Portakallı ilk kadın oyuncu olmuştu.

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Gecede ayrıca, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) sinema ve tiyatroda müşterek başarı gösteren bir oyuncuya sunduğu ama iki yıl önce geri çektiği Yıldırım Önal Anı Ödülü, yeniden sahibini bulacak.

Ulusal Yarışmalar geri dönüyor

İki yıl önce kaldırılan Ulusal Yarışmalar bu yıl evine, Antalya’ya geri dönüyor. 50 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yarışıyor. Filmlerden 8’i Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleşecek.

Uluslararası Yarışma da iddialı geçecek

Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, Fransa, Hırvatistan, İran, İsveç, Japonya, Katar, Lübnan, Norveç, Ruanda, Sırbistan, Slovenya, Slovakya ve Tunus’tan toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında 100 bin TL’ye yakın para ödülü için yarışacak.

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Antalya Film Forum’dan 530 bin TL destek

6 yıldır yeni projelerin hayata geçirilmesinde Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, bu yıl Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Antalya’yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu kategorilerinde ödüller verecek.

Dünyanın filmi Antalya’da

Festivalin Dünya Sineması bölümünde, Cannes’dan Venedik’e, Sundance’ten Toronto’ya, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film, Antalya’da ilk kez sinemaseverle buluşuyor.

Özel Gösterimler

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Özel Gösterimler bölümünde 4 film yer alıyor. Pelin Esmer’in Saraybosna, San Sebastián festivallerinde gösterilen ve Adana’dan Yılmaz Güney Ödülü’nü kazanan belgeseli “Kraliçe Lear”, Cenk Ertürk’ün başrollerinde Haluk Bilginer ve Ali Atay’ın yer aldığı ve dünya prömiyerini yaptığı Tribeca’dan senaryo ve erkek oyuncu dallarında ödül kazanan, Adana’da da En İyi Film seçilen draması “Nuh Tepesi” ve Emin Alper’in yönettiği, Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir’in başrolünde oynadığı, İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin yanı sıra üç kadın oyuncusuna birden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren “Kız Kardeşler”, festivalde yarışma dışı gösterilecekler.

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Çocuklara da portakal var

Festivalin küçük izleyicilere sürprizi de, birbirinden eğlenceli ve renkli filmlerden oluşan Çocuklar İçin Altın Portakal: Eğlenceli Çizgi Filmler bölümü olacak. Seçkide, “Toz Kardeşler”, “Dans Eden Kamera”, “Felaket”, “Morris Lessmore ve Uçan Kitaplar”, “Babasının Oğlu”, “Satılık Fare” ve “İki Balon” adlı filmler dört gün boyunca çocuk izleyicilere özel ücretsiz gösterilecek.

Eşit bir dünya için imza

Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahütnamesi’ni imzalayarak, Hollywood başta olmak üzere dünya sineması ve festivallerini etkisi altına alarak büyüyen uluslararası 5050

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Altın Portakal 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma

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