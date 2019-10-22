56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

26 Ekim’de geleneksel kortej coşkusuyla merhaba diyecek festivalin açılış töreninde Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e Onur Ödülleri verilirken, usta oyuncu Can Kolukısa da Yıldırım Önal Anı Ödülü’nü alacak.

Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, ilki verilecek Cahide Sonku Ödülü ve 150 üniversite öğrencili Altın Portakal Sinema Okulu ile heyecan yaratan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 milyon 437 bin 500 TL değerindeki ödülleriyle sinemaya desteğine devam edecek.

Türkiye’nin en köklü film etkinliği olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Ekim’de başlayacak ve “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşecek olan festivalde, 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filmi gösterilecek.

Festival afişini Türkan Şoray süslüyor

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin dikkat çekici afişinde Türkan Şoray’ın ikonik görüntüsü kullanıldı. “Öze Dönüş” temasından yola çıkarak kurgulanan afişin yüzü olan Şoray, 1964’te Metin Erksan filmi “Acı Hayat”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu seçilerek, Altın Portakallı ilk kadın oyuncu olmuştu.

Gecede ayrıca, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) sinema ve tiyatroda müşterek başarı gösteren bir oyuncuya sunduğu ama iki yıl önce geri çektiği Yıldırım Önal Anı Ödülü, yeniden sahibini bulacak.