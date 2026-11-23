İstanbul'un gözde semtlerinden Kadıköy Moda'da kentsel dönüşümün önündeki engeller sosyal medyada gündem oldu. İnşaat Doktoru isimli hesabın paylaşımına göre, bölgedeki binaların altından Roma dönemine ait tarihi eserler çıkabildiği iddia edildi. Bu durum inşaat sürecini yıllarca uzatırken, derin temel kazısından kaçınılması nedeniyle kapalı otopark sorunu da yaşanıyor. Paylaşımda, dönüşüm için daire başına 150-200 bin dolar talep edildiği de öne sürüldü.

Sosyal medyada inşaat doktoru isimli hesabın Kadıköy’deki kentsel dönüşümle ilgili yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:

Kadıköy Moda'da yaşayan bir takipçimiz oldukça ilginç şeyler anlattı.

Bölgedeki binalar tarihi değil ama altlarından Roma dönemine ait eserler çıkabiliyor, çıkarsa inşaat en az 5 yıl sürüyuor.

Kazı sırasında tarihi eser çıkabilir diye müteahhitler derin temel kazmaktan da kaçınıyor. Bundan dolayı neredeyse hiçbir binanın kapalı otoparkı yok

Ben de bir binanın temel kazısını çektim. Genel derinliği buradan bile görebilirsiniz

Ayrıca kat artışı da olmayınca dönüşüm için daire başına 150-200 bin dolar isteniyormuş.

Özetle eski binadan "dönüşüme girer" diye daire almadan önce incelenecek çok farklı konular var..