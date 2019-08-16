56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dört yıldır "Uluslararası Antalya Film Festivali" olarak düzenlenen organizasyon bu yıl "Antalya Altın Portakal Film Festivali" olarak gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başkanlığını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, festival yönetmenliğini ise Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor.
Hülya Uçansu ve Reis Çelik'in de festival danışmanlığını yapacağı organizasyon, 26 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek.
Festivalin, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini sinemaseverlerle buluşturması hedefleniyor.
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