56 yaşındaki Elizabeth Hurley'den oğlunu kızdıracak paylaşım! "Ne olur paylaşma" demişti

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin sosyal medyada sık sık paylaştığı cesur pozlarına 20 yaşındaki oğlu Damian isyan etmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 56 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvarmıştı.

Oğlunun sözlerine kulak asmayan Hurley, dikkat çeken paylaşımarına devam ediyor.

Son olarak beyaz bikinili fotoğrafını paylaşan Hurley, paylaşımına, 'Mutlu yaz' notunu düştü.

