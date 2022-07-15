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56 yaşındaki Elizabeth Hurley'den oğlunu kızdıracak paylaşım! "Ne olur paylaşma" demişti

15.07.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elizabeth Hurley, oğlunun "anne ne olur artık böyle poz paylaşma" ricalarına bile kulak asmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam eden 56 yaşındaki Hurley, bu kez beyaz bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

56 yaşındaki Elizabeth Hurley'den oğlunu kızdıracak paylaşım! "Ne olur paylaşma" demişti

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin sosyal medyada sık sık paylaştığı cesur pozlarına 20 yaşındaki oğlu Damian isyan etmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 56 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvarmıştı.

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Oğlunun sözlerine kulak asmayan Hurley, dikkat çeken paylaşımarına devam ediyor.

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Son olarak beyaz bikinili fotoğrafını paylaşan Hurley, paylaşımına, 'Mutlu yaz' notunu düştü.

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Elizabeth Hurley
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