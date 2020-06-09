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56 yaşındaki Helen Hunt fit vücuduyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

56 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Helen Hunt, geçtiğimiz hafta Malibu'da objektiflere yansıdı. Bir çocuk annesi Hunt, fit vücuduyla dikkat çekti.

Emmy, Altın Küre ve Akademi Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu Helen Hunt, geçtiğimiz hafta Malibu'da görüntülendi.

Plajda objektiflere yansıyan 56 yaşındaki Hunt, fit vücuduyla dikkat çekti. Hiç diyet yapmadığını belirten Helen Hunt, geçtiğimiz aylarda sağlıklı beslendiğini açıklamıştı.

16 yaşındaki kızı Makena Lei Gordon Carnahan'a da bunu aşıladığını belirten Hunt, konuyla ilgili şunları söylemişti: Kızıma söylediğim şu; tükettiğin yiyeceğin her lokmasını ve kendi vücudunu sev.


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