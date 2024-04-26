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Fatih Portakal AYM'deki 'cübbe' görüntülerine 'Ben mi öğreteceğim?' deyip tepki gösterdi! 'Kimsenin önünde iliklenmesin diye düğmeleri yok'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.04.2024 11:28
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Gazeteci Fatih Portakal, AYM'deki görüntülere hem yorumları hem de paylaşımıyla tepki gösterdi. AYM Başkanı Kadir Özkaya ve yeni üye Ömer Çınar'ın cübbelerinin önünü kapattıkları anlara dair yorum yapan Portakal "İlik olmamasının sebebi yargı kimseden emir almadığı, bağımsız olduğu için kimsenin önünde iliklenmesin diye cübbenin düğmeleri yoktur. Bunu ben mi öğreteceğim sizlere ya?" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal AYM'deki 'cübbe' görüntülerine 'Ben mi öğreteceğim?' deyip tepki gösterdi! 'Kimsenin önünde iliklenmesin diye düğmeleri yok'

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki ana haber bülteninde AYM görüntülerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmenin görüntülerini de paylaşan Portakal, paylaşımında "AYM yargıçları cübbelerinin önünü kapatma gereği hissediyorsa yargı bağımsızlığı kalmamış demektir." ifadelerini kullandı.

Portakal yayında, AYM Başkanı Kadir Özkaya ve yeni üye Ömer Çınar'ın cübbelerinin önünü kapattıkları anlara ilişkin yorum yaptı.

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Portakal yayında şu şekilde konuştu:

"Önünü kapatıyorlar. Kapatma gereği duyuyorlar. Sayın hakimler ben size işinizi öğretmeyeyim. Neden cübbenin içinde veya cübbe siyahtır biliyor musunuz hukukta? Çünkü renk olmasın diye. Siyah renksizdir. O yüzden siyah giyerler. Ve ilik olmamasının sebebi yargı kimseden emir almadığı, bağımsız olduğu için kimsenin önünde iliklenmesin diye cübbenin düğmeleri yoktur. Bunu ben mi öğreteceğim sizlere ya? Benim mi öğretmem gerekiyor, hala bilmiyor musun? Koca Anayasa Mahkemesi'nin başkanları yapıyor bunu."

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